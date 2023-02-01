Чим здивує новинка Apple 2023, MacBook Pro з новими процесорами Apple M2 Pro та M2 Max

Розповідаємо, чому ви захочете новенький Apple MacBook Pro. 17 січня Apple презентувала чергову новинку – MacBook Pro 14\16 дюймів з енергоефективними чіпами M2Pro та M2Max.

Що відомо про M2Pro та M2Max – професійні чіпи для ноутбуків

Для людей, які обирають ноутбук для виконання серйозних завдань, в пріоритеті є потужність, швидкість та автономність. В цих показниках в MacBook немає конкурентів. Тепер Apple презентувала процесори M2 Pro та M2 Max, побудовані на базі 5-нм техпроцесорів другого покоління. Коротко розкажемо про характеристики:

M2 Pro. Ця модель включає 40 мільярдів транзисторів з пропускною здатністю 200 Гб/с. Уніфікована пам’ять з затримкою до 32 Гб. В Apple стверджують, що в багатопотоковому режимі M2 Pro стали на 20% швидшими за свого попередника. Графічний процесор має до 19 ядер, що на 3 більше, ніж у першій версії M1 Pro .

M2 Max. Цей варіант ще потужніший. Він містить 67 мільярдів транзисторів та має пропускну здатність єдиної пам’яті 400 Гб/с. Ця версія графічного процесора має 38 ядер.

Обидві версії чіпів мають ефективний медіа-движок, що дозволяє відтворювати кілька потоків відео 4К та 8К ProRes при мінімальному споживанні енергії.

Зміни в MacBook Pro 14 та 16 дюймів

Всі головні новинки MacBook Pro заховані всередині. Зовні ноутбук не змінився. В нього такий же монолітний алюмінієвий корпус, непомітна рамка і “чубчик” для камери.

Цей ноутбук підійде людям, які шукають надійну роботу машину. Характеристики підтверджують, що такий ноутбук чудово підійде для програмування, роботи з монтажем відео та для роботи з контентом.

MacBook з M2 Pro має наступні характеристики. Лептоп оснащений 10- або 12-ядерним центральним процессором. Порівняно з попереднім поколінням M1 Pro продуктивність нової версії зросла на 20%.

Пропускна здатність об’єднаної пам’яті вдвічі більша, ніж у M2: 200 Гб в секунду. А її обсяг – до 32 Гб. Це дозволяє створювати великі проекти та працювати одразу в кількох програмах, які потребують значних ресурсів. Лептоп забезпечує комфортну роботу у “важких” програмах.

Графічний процесора M2 Pro може включати до 19 ядер, таким чином графічна складова стала на третину вищою. Якщо порівнювати продуктивність цього чіпа з попереднім, то результати будуть наступними:

обробка фотографії в Photoshop стала на 80% швидшою;

компіляція в Xcode стала у два рази швидшою.

Щодо чіпа M2 Max, то він демонструє неймовірні результати. Рендеринг ефектів в Cinema 4D став в аж в 6 разів швидшим. Це значно підвищить продуктивність роботи.

Ще одне велике оновлення в обох моделях – підтримка Wi-Fi 6E, що вдвічі швидше за попередні покоління.

Вже скоро можна буде оформити попереднє замовлення. Ми повідомимо про це, які тільки така можливість стане доступною в Україні.

Загалом, MacBook Pro – це чудова машина для виконання професійних завдань. Програмісти та веб-дизайнери оцінять її переваги, адже продуктивність значно зросте.