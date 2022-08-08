Навіщо випускають смартфони з гнучким екраном?

Всі ми пам’ятаємо знамениті телефони-розкладачки, які були дуже популярні у першій половині нульових: одна частина телефону – клавіатура, інша частина – дисплей. Зручність такого формату в тому, що апарат займав дуже мало місця в кишені.





Пройшло багато років і в 2019 Samsung представляє перший у світі смартфон з гнучким дисплеєм – Galaxy Fold. Тільки ось формат розкладання пристрою не такий, як у телефоні-розкладачку: девайс розкладається у форматі книжки. Це зручно — вдень він смартфон, увечері планшет, на якому можна з комфортом глянути кіно. Пізніше з’являється Galaxy Z Flip – у форматі звичної нам розкладачки, трохи пізніше в такому форматі почав випускати свою продукцію HUAWEI.

На сьогоднішній день в Україні продається всього 2 таких пристрої від Samsung і Huawei. Хоча десь ще мелькає модель від Motorola. Виробники чітко розуміють, що такий смартфон отримає невелику цільову аудиторію і випуск подібного девайс потрібен більше для реклами бренду (згадування у ЗМІ – безцінно), ніж мати якийсь практичний толк.