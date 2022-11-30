Як взагалі працює інтернет? Пояснення простими словами

Складно навіть уявити, наскільки сильно інтернет змінив людство. Спробуйте тільки знайти технологію, яка мала такий же сильний вплив на життя простих людей по всьому світу. Якщо пояснити простими словами, що таке інтернет, то це зібрання в одній мережі величезної кількості комп’ютерів, щоб вони могли обмінюватись інформацією. А для того щоб підключити інтернет у Львові і він був швидкий, якісний та надійний, то найкраще для цього обирати провайдера LinkCom.

Що варто знати про Інтернет?

У цього слова є багато синонімів. У різних засобах масової інформації можна знайти терміни глобальна мережа, всесвітня мережа, всесвітня павутинна та просто мережа. І все це буде Інтернет.

Ця технологія має доволі давню історію. Майже шістдесят років безперервного розвитку. Спочатку вчені розробили концепцію, при які інформація може зберігатись одночасно на великій кількості комп’ютерів. Це дозволить мережі та інформації зберегтись навіть у випадку знищення великої кількості цих комп’ютерів, тобто цієї мережі. І ця ідея дуже сподобалась владі США у часи холодної війни. Вони розуміли, що в разі атаки ворога можна буде зберегти контроль за діями військ та керування держави, то це суттєво збільшить вірогідність успіху та виживання.

Можливо якщо б тоді шістдесят років тому уряд США не вклав фінансування в розвиток та дослідження цієї технологія, то зараз би ми не мали того Інтернету, який знаємо нині.

Цікаво, що аж п’ятдесят років тому завдяки трансатлантичному кабелю були з’єднані Інтернетом США та Європа. Саме тоді ця технологія стала міжнародною.

При тому важливо відмітити що інтернет став таким, яким він є зараз, лише сорок років тому. Тоді була вперше запропонована концепція WWW, а також були створені важливі протоколи безпеки HTTP, HTML. Саме тоді був розроблений універсальний ідентифікатор URI, без якого зараз важко уявити інтернет.

Цікаве про Інтернет

Тридцять років тому був створений перший інтернет браузер NCSA Mosaic. Завдяки ньому ця технологія стала доволі зручною для великої кількості людей. З вибуховою швидкістю люди почали приєднуватись до мережі інтернет в середині дев’яностих років, саме в ті роки ця технологія добралась до України.

Казати що інтернет мережа складається з безлічі комп’ютерів не зовсім вірно, тому що вони об’єднані у вузли. Вони можуть бути, як спеціальні, так і універсальні. І саме з цих вузлів складається глобальна мережа. Пам’ятайте, що для отримання максимальної ефективності від користування інтернетом найкраще буде обирати перевіреного провайдера, як LinkCom.