Що являє собою бренд Infinix та чи варто звернути на нього увагу

Смартфони виробництва Infinix стали популярними на міжнародному ринку. Пристрої цього бренду пропонують демократичну ціну, а для придбання доступні кілька лінійок смартфонів з різними характеристиками під будь-які потреби.





Компанія Infinix

Компанія Infinix є частиною великої китайської корпорації Transsion Holdings, куди також входять бренди TECNO та Itel. Вона була заснована у 2013 році, хоча виробляла смартфони і раніше, але під іншим ім’ям. Спочатку ця компанія була французькою і називалася Sagem Wireless. До 2008 року вона постачала смартфони власного виробництва до значного списку країн. Потім Sagem згорнула власний бренд та зайнялася виробництвом смартфонів для інших компаній.

У 2011 році Sagem Wireless придбала корпорація Transsion Holdings, а вже в 2013 році з’явився бренд Infinix, під яким і виробляються смартфони. Зараз компанія має штаб-квартири в Шанхаї та Шеньчжені, де також розташовані її власні науково-дослідні центри.

Після своєї появи дочірня компанія Transsion Holdings зосередилася на окремих країнах та регіонах – у Єгипті, Пакистані, Нігерії та інших країнах Близького Сходу та Азії. У багатьох із них Infinix увійшла до ТОП-5 виробників смартфонів і мала велику популярність за рахунок невисокої вартості та гідних характеристик.

До 2016 року компанія вже постачала смартфони на територію більш ніж 30 країн.

Особливості смартфонів Infinix

На відміну від інших дочірніх компаній Transsion Holdings, наприклад Tecno, які більше сфокусовані на бюджетному сегменті, компанія Infinix орієнтується на певні групи людей. Її цільова аудиторія – молоді люди з інтелектуальним стилем життя, які звертають увагу як на зовнішній вигляд смартфонів, так і на наявність модних передових технологій.

Походження компанії не було забуте, тому смартфони виробництва Infinix можуть похвалитися стильним французьким дизайном, що виділяє смартфони бренду на фоні один одного та конкурентів. Крім того, вони націлені на людей, які звикли більшу частину часу проводити в мережі, а значить і «начинка» смартфонів має відповідати цьому критерію.

За словами представника компанії, смартфони виробництва Infinix є поєднанням привабливої ціни, великого екрана, гарної камери, відмінної автономності та продуктивності, яка дозволяє з легкістю впоратись з повсякденними завданнями.

Смартфони компанії Infinix виробляються на її власних заводах, тому контролюються всі етапи збирання без довгого ланцюжка посередників. В результаті це дозволяє значно скоротити відсоток браку та знизити ризик виникнення дефіциту пристроїв.

Усього компанія Infinix висунула кілька лінійок смартфонів для різних потреб:

Серія SMART – прості та надійні пристрої з низькою вартістю. Ці базові моделі ідеально підійдуть для дітей та людей старшого покоління.

Серія HOT – поєднує в собі яскравий дизайн, тривалий час автономної роботи та продуктивність, яка впорається навіть з мобільним геймінгом.

Серія NOTE – висока продуктивність, але більш витриманий та діловий зовнішній вигляд. Смартфони мають більш просунуті можливості для зйомки, оснащені AMOLED-екранами та мають деякі передові технології. Наприклад, пристрої цієї серії одними з перших отримали можливість програмно збільшувати оперативну пам’ять за рахунок обсягу внутрішнього сховища.

Серія ZERO – флагмани, що поєднують продуктивну апаратну частину, привабливий зовнішній вигляд та передові технологічні рішення.

При цьому навіть флагманська лінійка смартфонів Infinix має демократичні ціни. Крім того, попри недавні події та зміни вартості електроніки у світі, компанія офіційно вирішила не підвищувати ціну своїх смартфонів.

Велику увагу користувачів привернули багато моделей бренду. У 2021 році був випущений наддешевий (близько 3000 гривень) Infinix Note 11i з великою діагоналлю IPS-екрана (6,95 дюйма). На борту смартфона знаходяться 4 ГБ оперативної пам’яті, процесор MediaTek Helio G85, потрійна камера з базовим сенсором на 48 Мп та NFC для безконтактних платежів.

Іншим визначним представником серії NOTE став Infinix Note 10 Pro вартістю до 6000 гривень. Він має 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ внутрішньої пам’яті, процесор MediaTek Helio G95, яскравий 90 Гц екран діагоналлю 6.95″, а також чотири камери (64+8+2+2 Мп) та швидку зарядку.

На міжнародному ринку бренд Infinix виглядає гідно, а переважне використання чіпсетів MediaTek компенсується тим, що більшість із них – представники сучасної G-серії. До «скарбнички» привабливих параметрів більшості моделей варто віднести великий екран, потужну камеру, ємний акумулятор зі швидкою зарядкою та невисоку ціну, яка найближчим часом не планує підвищуватися.