Названо місця на Землі, куди ви не зможете потрапити, навіть, за великі гроші

Подорожуючи по світу, не можна побачити все, що захочеться. На нашій планеті існують місця, вхід в які можливий не для всіх. Відвідувати їх або небезпечно, або заборонено до певного часу. Але інтернет розширює межі дозволеного!





Острів Сюртсей (на головному фото до цієї статті)

У 1963 році в Ісландії відбулося сильне виверження вулкана, яке тривало цілих три роки. Це призвело до утворення острова Сюртсей. Уряд Ісландії вирішив зробити це місце територією для наукового експерименту і заборонив вільну висадку на ньому. Вчені стежать за тим, як може сформуватися нове життя без участі людини. На цей острів можуть потрапити тільки вчені. Перед кожним відвідуванням їх ретельно перевіряють, щоб на нову землю не були занесені насіння рослин.

Сховище Судного дня

На Землі існує Всесвітнє сховище насіння. Воно розташоване на острові Західний Шпіцберген. Це місце створене на випадок того, якщо після масштабної катастрофи або війни у ​​людства закінчиться продовольство. У сховищі знаходяться всі види насіння, а доступ до нього має дуже вузьке коло осіб.

Північний Сентінельський острів

На цьому острові знаходитись небезпечно через аборигенів, які там проживають. Вони проти будь-яких контактів з цивілізацією і провели в ізоляції вже більше 60 тисяч років. Місцеві жителі люто захищають свою територію і вб’ють кожного, хто на неї зазіхне.

Острів Груінард

Мабуть, це острів, на який не захочеться потрапити нікому. Він входить в сімку найнебезпечніших на планеті. Все через те, що острів став центром експериментів з біологічною зброєю. На острів скидали бомби, начинені сибірською виразкою. Потім туди доставили групу овець. Через кілька днів все поголів’я померло. У 1990 році була проведена обробка острова, але гарантій ніхто не дає.