Яким моделям телефонів надають перевагу світові знаменитості

Високопоставлені чиновники, популярні ведучі і спортсмени, співаки, актори – всі вони ведуть такий спосіб життя, що звичайним людям і не снилося. У них найдорожчі будинки і машини, яхти і літаки, ну і куди ж без них – без смартфонів. Ось і дізнаємося, яким телефонам надають перевагу багаті та знамениті.





Марк Цукерберг

Один з найбагатших людей світу, батько Facebook воліє Samsung Galaxy S20. Як він сам сказав, користується він гаджетами від Samsung дуже давно і є їх затятим шанувальником. До речі, напевно, це і стало причиною, по якій Samsung і Facebook об’єдналися для створення Oculus VR, та й в смартфонах Samsung Galaxy додаток і сервіси Facebook встановлені ще при виробництві.

Галь Гадот

У «Чудо-жінки» смартфон – Huawei P20 Pro. Воно й зрозуміло, адже актриса є обличчям цього бренду в США. Але, був випадок, коли її спіймали в компанії з iPhone, що за контрактом з Huawei – заборонено.

Кім Кардаш’ян

Ілон Маск

По знімках, які викладає Кім в інстаграм її вибір завжди iPhone, останнім часом – iPhone 11 Pro. Вибір не випадковий, адже у цього гаджета потрійна камера. Правда, є й інша любов у світської левиці – BlackBerry. З огляду на те, що вони давно зняті з виробництва, Кардаш’ян купує їх б / в на eBay.

Інженер і бізнесмен, підкорювач космосу, мільярдер і засновник Tesla, зізнався, що змінює телефони кілька разів на рік. Причина – безпека. У 2014 році це був iPhone 5, а 2017 році – HTC Droid, а після знову повернувся до продукції Apple. До речі, всі телефони Маск знищує, знову-таки в цілях безпеки.

Гаррі Кейн

Капітан збірної по футболу Англії вважає за краще бути власником Android-смартфонів. Зараз у Гаррі Samsung Galaxy Note 9.

Бенедикт Камбербетч

Зірка фільму «Доктор Стрейндж» і серіалу «Шерлок» вибрав для себе смартфон Honor 8. До речі саме цей бренд розкручує старший син Бекхемів – Бруклін.

Дональд Трамп

Ангела Меркель

Колишній президент Америки використовує Samsung Galaxy S3 і Айфони. Правда, модель від компанії Apple не відома. Вся справа в тому, що пару років тому сам Трамп закликав бойкотувати продукцію Apple, а ФБР відмовилася від співпраці з ними, але як видно, Трамп все-таки по-тихому, та й використовує Айфон.

Зараз у неї Blackberry Q10 з високим ступенем захисту. Причиною тому став інцидент, що трапився кілька років тому, коли з’ясувалося що Меркель – прослуховують. Але, навіть після цього, вона не змогла відмовитися від мобільного зв’язку.