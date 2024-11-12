Який смартфон Poco вибрати у 2024 році: найкращі моделі від недорогих до флагманів

Одразу поясню: я дійсно вважаю, що цього року з усієї продукції компанії Xiaomi саме смартфони Poco зробили найбільший крок назустріч покупцеві.

До того ж багато вдалих моделей минулих років подешевшали і, можливо, стануть ідеальним варіантом.

Поділюся досвідом використання, розповім про нюанси і постараюся зробити все, щоб ваш вибір був правильним.

Мінімальний бюджет

Якщо потрібен смартфон для простих завдань і немає бажання витрачати великі суми, то вибір один – Poco C65.

З мінусів:

Екран, нехай і IPS, але з дуже малою кількістю точок на дюйм (260), що виливається в деяку замиленість зображення.

Я розумію, що в недорогий смартфон навряд чи поставлять швидку пам’ять, але eMMC 5.1 у 2024 році має максимально сумний вигляд (до речі, у Realme C65 пам’ять така сама).

Відсутність стерео і хоч якихось низьких частот при відтворенні мультимедіа.

Але, зрозуміло, є і плюси:

Смартфон виглядає дорожче за свою вартість.

Процесор (Helio G85) справляється з усіма повсякденними завданнями, крім важких ігор.

Плавність роботи за рахунок наявності 90 Гц.

Час роботи. Батарея на 5000 мАг, енергоефективний процесор – що ще потрібно для того, щоб смартфон працював довго і його не доводилося постійно заряджати?

Що стосується фотоможливостей, то за таку вартість чекати чудової якості та хорошої оптики я б не став.

Якщо описати фотоможливості Poco C65 в одній фразі, то я б сказав так: для фотографування лічильників або якихось документів – у самий раз.

За логікою речей, я мав би порадити новинку – Poco C75, адже він новіший, та й частота оновлення дисплея не 90, а 120 Гц, але коштує він помітно дорожче (поки що новий), тому, на мій погляд, C65 має кращий вибір.

І ось, коли, здавалося б, вибір зроблено, на сцену виходить він – Poco X3 Pro.

Чи можна вважати його новим? Ні. Він отримує оновлення? Ні. То чому я про нього згадав?

Річ у тім, що за ціну Poco C65 можна купити пристрій, який за своєю продуктивністю обганяє його майже в два з половиною рази.

Екран Poco X3 Pro все ще IPS, але вже має 120 Гц і щільність пікселів 395 точок на дюйм.

Загалом, якщо замінити батарею і не звертати уваги на відсутність оновлень (або ж розблокувати завантажувач), Poco X3 Pro є чудовою альтернативою недорогим, нехай і актуальним моделям.

Чи можна назвати його найдешевшим ігровим смартфоном? Так. Не єдиним, але одним із.

Найкращий смартфон Poco до 10 000 гривень

Безальтернативний вибір – Poco M6 Pro. Його перевагу над усіма конкурентами визнають навіть люди, які не відчувають великої любові до смартфонів Xiaomi.

Чудовий навіть для середнього сегмента AMOLED-дисплей (120 Гц, DC Dimming, 1300 ніт яскравості).

Добре знайомий, надійний MediaTek Helio G99 Ultra, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті (на жаль, усе ще повільної – LPDDR4x) і 256 або 512 ГБ постійної пам’яті UFS 2.2.

Основна камера з оптичною стабілізацією, звична батарея на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки (67 Вт).

У період розпродажів Poco M6 Pro можна знайти суттєво дешевше, і кращого смартфона за ці гроші просто немає.

Чи є? У своїй статті про найкраще покоління смартфонів, поряд з Redmi Note 10 Pro і Poco X3 Pro, я згадував Poco F3.

Порівняно з Poco M6 Pro він перевершує його в частині продуктивності вдвічі.

Snapdragon 870, швидка оперативна пам’ять стандарту LPDDR5, постійна пам’ять стандарту UFS 3.1 – все це давало змогу Poco F3 бути одним із найшвидших смартфонів свого часу.

А зараз його потужності достатньо, щоб залишати позаду більшість моделей з ціною до 15 гривень.

У чому він гірший за Poco M6 Pro?

Дисплей не такий яскравий, з читабельністю на сонці можуть бути проблеми.

Оптичної стабілізації основної камери немає.

Час роботи менший, навіть якщо замінити акумулятор.

Оновлення або вже закінчилися, або ось-ось підійдуть до кінця.

Немає роз’єму під навушники.

Якби мені потрібно було вибрати між Poco M6 Pro і Poco F3, я вибрав би перший, але тільки тому, що для мене важливо отримувати оновлення HyperOS, і ліньки морочитися із заміною АКБ.

Найкращий смартфон Poco за 13-17 тисяч гривень

Poco X6 Pro, без варіантів. Стверджував, стверджую і буду стверджувати, що у 2024 році цей смартфон є найкращим у цьому ціновому сегменті.

Думаю, що в період розпродажів його ціна може знизитися нижче 10 000, і якщо ви підшукуєте собі «робочу конячку» із запасом продуктивності та непоганими фотоможливостями (якщо встановити Google камеру) – це ваш вибір.

Флагмани Poco

Очевидно, що вибір стоятиме між Poco F6 і Poco F6 Pro, але я б рекомендував придивитися.

Продуктивність

Різниця є, але вона не настільки суттєва, щоб розглядати її як вирішальний фактор.

Poco F6 Pro (білий) і Poco F6 (чорний)

Не думаю, що звичайній людині важлива кількість балів у тестах, якщо у всіх інших завданнях смартфони показують себе однаково добре.

До того ж у смартфонах встановлена однакова, швидка пам’ять останнього покоління (LPDDR5x і UFS 4.0).

Камери

У Poco F6 Pro і Poco F6, звісно ж, є оптична стабілізація, але в старшій моделі встановлений модуль від OmniVision, а в F6 – від Sony.

На ділі це дає можливість простіше підібрати модифікацію Google-камери саме на Poco F6.

Час роботи

В обох моделях встановлені батареї ємністю 5000 мАг. Процесор Poco F6 Pro більш енергоефективний, що дає змогу йому працювати на годину довше, ніж Poco F6 (якщо порівнювати за кількістю часу роботи екрана в моєму сценарії використання).

Крім цього Poco F6 Pro володіє більш швидкою зарядкою (120 Вт проти 90 Вт), але, на мій погляд, це малозначна перевага.

Різниця в ціні між смартфонами істотна, тому, якби мені довелося вибирати між ними, я б віддав свою перевагу Poco F6.