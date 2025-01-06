Шпигун в кишені: чи можуть стежити за українцями через камеру смартфона

Напевно, багато хто бачив заклеєну скотчем камеру ноутбука, і це дійсно викликає посмішку. Так роблять не тільки звичайні користувачі, а й навіть сам Марк Цукерберг (співзасновник і генеральний директор корпорації Meta) – у мережі можна знайти фото робочого столу мільярдера, де камеру на ноутбуці та мікрофон заклеєно скотчем.

Невже справді через камеру ноутбука або смартфона за нами можуть стежити? Давайте розберемося в цьому питанні докладніше.

Чи є технічна можливість у зловмисників стежити через камеру пристрою?

Так, звісно, є. Як правило, доступ до віддаленого пристрою можливий за допомогою програм-троянів (вірусів) або вразливостей у програмному забезпеченні пристрою. Будь-який цифровий пристрій крім апаратного забезпечення має програмне – якщо впровадитися в нього, то можна отримати абсолютно будь-який доступ до всього, до чого тільки можна. За фактом будь-який гаджет, який має підключення до мережі, буде потенційно вразливим.

Відразу заспокоємо – якщо у вас сучасний смартфон, а ноутбук не використовує стару операційну систему, то ймовірність такого результату подій низька, але все одно має місце.

Кому потрібно стежити за нами?

Тут варто відразу зрозуміти, що якщо ви не є мільярдером, як Цукерберг, або ж не є відомою людиною, то боятися вам, у принципі, нічого. Як правило, схеми стеження через камеру і мікрофон використовуються в комерційних цілях або з метою шантажу. І подібний злом пристрою в такому разі завжди буде адресним – буде зламано конкретно пристрій жертви.

Наприклад, хакерам вигідно зламати девайс якоїсь знаменитості, зробити фото-відео, і можна спокійно шантажувати жертву. Або ж у великому бізнесі таке робиться для того, щоб дізнатися, що відбувається у конкурентів. У 2019 році було виявлено кілька вразливостей у камерах ноутбуків, які давали змогу зловмисникам захоплювати зображення без відома користувача.

І тут є цікава ремарка. Спосіб підглядати за будь-ким через камеру в смартфоні чи ноутбуці досить складний. Сучасні операційні системи надійно захищені від подібного. Зловмисникам набагато простіше зламати хмарний сервіс, куди користувачі самі скидають свої фотографії. Або ж зламати сам пристрій і отримати доступ до файлів. Саме в такий спосіб шантажують зірок – вони самі роблять пікантні фото і відео і не замислюються про те, що вони можуть бути скомпрометовані. Оскільки у знаменитостей великий заробіток, цим і користуються ті, хто хоче на цьому заробити.

Отже, що ми з вищеописаного розуміємо? Технічна можливість зняти зображення з камери і мікрофона є в будь-якому пристрої, який підключений до мережі інтернет. Йдемо далі.

Як дізнатися, що нас знімає прихована камера?

Іноді можна тільки здогадуватися. Ну, наприклад, багато ноутбуків мають світлодіод, який показує, що камера увімкнена. А ось зі смартфоном складніше – якісне шпигунське ПЗ може зробити зйомку непомітною для користувача. Непрямі ознаки – велика витрата трафіку і швидка розрядка акумулятора. Також можна подивитися, чи не запущена камера в списку додатків, але це навряд чи допоможе, адже стеження може йти не через стандартний застосунок.

Краще скористатися спеціальними додатками для Android, які показують запущені процеси. Наприклад, Greenify, Task Manager або System Monitor. Але знову ж таки, тут потрібно бути просунутим користувачем, щоб точно розуміти, які фонові процеси зараз працюють. Знову ж таки, простим людям турбуватися нема про що – стежити за вами нікому не потрібно.

Як захиститися від стеження через камеру?

На звичайному комп’ютері все просто – фізично відключити веб-камеру. На ноутбуці теж не складно. Для цього потрібно зайти в диспетчер пристроїв через «Цей комп’ютер» і просто відключити веб-камеру. Можна, звичайно ж, заклеїти скотчем або навіть синьою ізоляційною стрічкою (так надійніше). Вмикати або відклеювати в міру необхідності.

Зі смартфоном складніше. Важливо використовувати оновлену операційну систему і не використовувати зовсім морально застарілі пристрої. А додатки потрібно ставити через офіційні магазини – AppStore, Google Play, AppGallery . Якщо ви завантажуєте файл .apk зі стороннього ресурсу і даєте потрібні дозволи, то всередині може бути все що завгодно.

Також у налаштуваннях смартфона можна подивитися, які дозволи надано камері та мікрофону. Це дасть зрозуміти, які програми можуть використовувати ці функції смартфона.

Наявність антивірусного програмного забезпечення як на смартфоні, так і для ноутбука також дає захист від шпигунських програм.