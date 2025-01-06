Розкрито глобальні ціни на Poco X7 і Poco X7 Pro

Напередодні швидкої презентації нових смартфонів Xiaomi, яка відбудеться 9 січня, в мережі з’явилися офіційні ціни на Poco X7 і Poco X7 Pro.

За даними інсайдера Судханшу Амбхора, Poco X7 5G постачатиметься у двох конфігураціях: модель 8/256 ГБ оцінена у 299 євро, а версія з 12/512 ГБ пам’яті – у 349 євро. Старший девайс, Poco X7 Pro, буде пропонуватися в трьох конфігураціях: 8/256 ГБ за 369 євро, 12/256 ГБ за 399 євро і 12/512 ГБ за 429 євро.

Згідно з попередніми витоками, Poco X7 Pro стане глобалкою нещодавно випущеного Redmi Turbo 4 і працюватиме на процесорі Dimensity 8400-Ultra з акумулятором ємністю 6000 мАг, 6,67-дюймовим 120-Гц OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K і основною камерою на 50 Мп.

Базова модель Poco X7 працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 7300-Ultra з акумулятором ємністю 5110 мАг, вигнутим 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм 120 Гц, основною камерою на 50 Мп.