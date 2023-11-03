Hardnews

У рейтингу найпотужніших смартфонів змінився лідер

03.11.2023
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Новітній флагман Xiaomi 14 очолив рейтинг найпотужніших смартфонів бенчмарка AnTuTu за жовтень 2023 року. На це звернуло увагу видання Sparrows News.

Перші два рядки посіли Xiaomi 14 (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) і 14 Pro (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) із результатами 1 997 427 і 1 985 014 балів відповідно. Трійку лідерів замкнув смартфон OnePlus Ace 2 Pro (Snapdragon 8 Gen2 24 ГБ + 1 ТБ) з результатом 1 663 507 балів.

Далі розташувалися iQOO 11S (1 650 842 бали), iQOO 11 Pro (1 633 169 балів), Vivo X90 Pro+ (1 624 675 балів), Realme GT5 240W (1 621 188 балів), а також Oppo Find X6 Pro (1 591 832 бали).

У Sparrows News звернули увагу на те, що флагмани Xiaomi лідирують з великим відривом від найближчого конкурента. Перевагу приблизно в 300 тис. балів Xiaomi 14 і 14 Pro отримали з тієї причини, що на поточний момент є єдиними смартфонами з новітніми процесорами Qualcomm.

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03.11.2023
1 хвилина на прочитання
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