У рейтингу найпотужніших смартфонів змінився лідер

Новітній флагман Xiaomi 14 очолив рейтинг найпотужніших смартфонів бенчмарка AnTuTu за жовтень 2023 року. На це звернуло увагу видання Sparrows News.

Перші два рядки посіли Xiaomi 14 (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) і 14 Pro (Snapdragon 8 Gen3 16 ГБ + 512 ГБ) із результатами 1 997 427 і 1 985 014 балів відповідно. Трійку лідерів замкнув смартфон OnePlus Ace 2 Pro (Snapdragon 8 Gen2 24 ГБ + 1 ТБ) з результатом 1 663 507 балів.

Далі розташувалися iQOO 11S (1 650 842 бали), iQOO 11 Pro (1 633 169 балів), Vivo X90 Pro+ (1 624 675 балів), Realme GT5 240W (1 621 188 балів), а також Oppo Find X6 Pro (1 591 832 бали).

У Sparrows News звернули увагу на те, що флагмани Xiaomi лідирують з великим відривом від найближчого конкурента. Перевагу приблизно в 300 тис. балів Xiaomi 14 і 14 Pro отримали з тієї причини, що на поточний момент є єдиними смартфонами з новітніми процесорами Qualcomm.