Новий смартфон Huawei дозволить дзвонити після розрядки акумулятора

З’явилися цікаві відомості про флагманську серію смартфонів Huawei Mate 50, яку можуть випустити вже у вересні цього року.





У новій версії операційної системи Harmony 3.0, під керуванням якої працюватимуть смартфони серії Huawei Mate 50, буде аварійний режим, що вмикається після розряджання батареї. У цьому режимі користувачі збережуть можливість отримувати та надсилати текстові повідомлення. Крім того, збережеться можливість здійснити екстрений виклик.

Тобто навіть після того, як смартфон поінформує вас про те, що акумулятор повністю розряджений, ви ще якийсь час залишатиметеся на зв’язку. Швидше за все, жодних дивовижних технологій від цієї функції чекати не варто. Просто операційна система вестиме підрахунок рівня заряду акумулятора, зберігаючи якийсь відсоток для аварійного режиму. І коли Harmony 3.0 повідомить, що акумулятор розряджений у 0, насправді в ньому зберігатиметься певний відсоток заряду.

Згідно з попередніми новинами, серія Huawei Mate 50 складатиметься з чотирьох моделей, включаючи Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro та Mate 50 RS.