Навіщо платити більше: кращі смартфони до 6 тисяч гривень

Щоб отримати сучасний смартфон з якісною камерою, необов’язково витрачати шалені гроші. Маркетологи ek.ua склали шорт-лист кращих мобільних телефонів вартістю до 7 тисяч гривень. Які гаджети заслуговують на увагу користувачів?





Samsung Galaxy M21 (4/64 ГБ)

Смартфони лінійки Galaxy M традиційно мають вражаючий рівень автономності. Модель Samsung Galaxy M21 оснащена літій-полімерним акумулятором на 6000 мАг, що забезпечує до 15 годин роботи на одному заряді. 6,4-дюймовий Super AMOLED – дисплей демонструє барвисте і деталізоване зображення. Розширення екрану – 2340 × 1080. У апаратну конфігурацію увійшов 8-ядерний процесор Exynos 9611 і 4 ГБ оперативної пам’яті. Для створення фотографій передбачені три фотооб’єктива: 48 МП + 8 МП + 5 МП. Розширення селфі-камери – 20 МП.



Xiaomi Redmi 9 (3/32 ГБ)

Смартфон Xiaomi Redmi 9 оснащений IPS-дисплеєм діагоналлю 6,53 дюйма (2340 × 1080). «Мозок» системи – 8-ядерний процесор Mediatek Helio G80. Обчислювальні можливості CPU доповнені 3 ГБ оперативної пам’яті. На тильній стороні корпусу розташована квадрокамера на чолі з 13-мегапіксельним об’єктивом. За створення Селфі відповідає 8-мегапіксельна камера. Ємність акумулятора становить 5020 мАг. Передбачена підтримка 18-ватної швидкої зарядки.



Huawei Honor 10X Lite (4/128 ГБ)

Мобільний телефон Huawei Honor 10X Lite отримав 6,67-дюймовий екран з роздільною здатністю 2400 × 1080. На борту – 8-ядерний процесор Hisilicon Kirin 710A (2,0 ГГц) і 4 ГБ оперативної пам’яті. Є батарея на 5000 мАч. Автопортрети гаджет створює на 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Основна камера складається з чотирьох фотомодулів: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП.

