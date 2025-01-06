Samsung Galaxy S25 Ultra показали в блакитному кольорі

Такий відтінок ми вже бачили в Galaxy Z Fold 5, а ось наявність магнітного кільця – дуже корисна фіча.

Напередодні масштабної презентації Samsung, яка запланована 22 січня, в мережі з’явилися офіційні рендери Galaxy S25 і Galaxy S25 Ultra в синьому кольорі.

Зображення пропонують більш детальний погляд на дизайн і підтверджують кілька чуток про функції, про які ми чули раніше. На рендерах представлені Galaxy S25 Plus і Galaxy S25 Ultra у синіх забарвленнях, які, ймовірно, будуть називатися Icy Blue і Titanium Blue.

Обидва смартфони одягнені в прозорі чохли Spigen Crystal Flex, що дає нам змогу ясно бачити їхній дизайн. Також ми бачимо магнітне кільце для бездротової зарядки в стилі MagSafe. Передбачається, що Samsung впровадить магнітну бездротову зарядку Qi2 у свою флагманську серію 2025 року.

Тепер чекаємо офіційного анонсу презентації Galaxy Unpacked 2025.