Як подовжити заряд батареї на смартфоні
Через віялові відключення електричної енергії, стали важливими не лише завчасно заряджені павербанки та мобільні телефони. Тепер потрібно вміти економити заряд акумулятора на смартфоні, щоб залишатись на зв’язку 24/7. Цей лайфхак ніяк не вплине на ефективність використання телефона та його функціоналу, але допоможе знизити споживання енергії акумулятора.
Щоб АКБ довше тримала заряд, важливо деактивувати функцію «геолокація». Практика показує, що у реальному житті вона потрібна дуже рідко, але ця функція потребує занадто багато енергоресурсів. Вона буде корисною для водіїв, таксистів чи під час переміщення у невідомому населеному пункті. У більшості випадків GPS-модуль просто розряджає телефон.
GPS-модуль виявляє місце знаходження та транслює його. Це дуже енергозатратно для смартфона.
Тому, якщо користувач не планує робити фото с геотегами, замовляти онлайн доставлення їжі через агрегатор, можна спокійно вимкнути цю функцію у налаштуваннях телефона.
Додатково можна деактивувати й всі інші додатки, якими не користуєтесь, щоб зекономити заряд батареї. Якщо не користуєтесь інтернетом: вай-фай та мобільну передачу даних також рекомендовано вимкнути.
Дуже сильно «б’є» по батареї 4G інтернет. Втім, можна зекономити й на цьому. Як саме? Змініть у налаштуваннях 4 на 3G. Це суттєво продовжить роботу гаджета на одному заряді. Також можна:
- зменшити яскравість на дисплеї;
- не використовувати безпровідну гарнітуру;
- не тримати телефон на холоді;
- користуватись всього одним месенджером;
- закрити вкладки у браузері;
Головне взяти ці рекомендації та щоденно використовувати. Тоді не лише телефон довше залишатиметься зарядженим, а й залежність від смартфона зменшиться.
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