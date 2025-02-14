Як зрозуміти, що у вас хороший телефон: 5 ознак

Зазвичай новий телефон викликає в нас багато радості. Щоб емоції не перетворилися на гарбуз, потрібно переконатися, що ваш вибір – правильний. Саме про це і піде мова в нашій статті: розповідаємо, як зрозуміти, що з вашим телефоном усе гаразд.

Пункт 1: перевірка справжності смартфона

Щоб ніхто не міг вигукнути фразу «А смартфон-то не справжній!», пропонуємо перевірити справжність вашого девайса. Щоб переконатися в тому, що у вас хороший телефон, зайдіть на сайт виробника і пробийте гаджет за серійним номером – введіть IMEI у спеціальний рядок.

Ця проста дія дасть змогу дізнатися про мобільник багато чого.

Пункт 2: з’ясовуємо, чи є у телефона оболонка на Андроїд

Телефони хорошої якості відрізняються тим, що поверх стандартної операційної системи йде якась оболонка.

Якщо це чистий Андроїд і це не Google Pixel, то начебто нічого критичного в цьому немає. Але велика ймовірність, що смартфон буде несвоєчасно оновлюватися, а ще він може прослужити меншу кількість часу.

Наявність оболонки можна перевірити в налаштуваннях – заходьте в розділ «Про телефон» і дивіться яку прошивку вказано поруч із версією Андроїда.

Пункт 3: оцінка роботи

Кожен сам вирішує, наскільки телефон відповідає вимогам користувача. Можна виділити такі показники, щоб прийняти це рішення для себе:

Швидкість роботи смартфона

Розмір пам’яті для фото і додатків

Яскравість екрана в похмуру і сонячну погоду

Якість фото- та відеоматеріалу

Потужність заряду протягом дня

Якщо ви всім задоволені, то ласкаво просимо на фінішну пряму.

Пункт 4: діагностика характеристик

Що день прийдешній готує для вашого смартфона? Напевно, ніхто не зможе відповісти на це запитання. Але якщо гаджет відповідає цим характеристикам, то впевненості в майбутньому стає трохи більше:

Рейтинг процесора вашого мобільника – від 250 тис. балів у додатку AnTuTu;

Оперативна пам’ять смартфона не менше 4-6 Гб, а стандарт – не нижче LPDDR4x;

Внутрішній обсяг пам’яті – від 64 Гб;

Флеш-накопичувач розроблений за стандартом UFS;

Ємність акумулятора – від 4300 мАг.

Це абсолютний мінімум вимог до сучасного девайсу в 2025 році. Все сходиться? Тоді йдемо далі.

Пункт 5: підтримка оновлень на телефоні

Залишається останній пункт! Але він не менш відповідальний. Ваше завдання – зрозуміти, як довго розробник підтримуватиме цю модель смартфона за допомогою оновлень. Що новіша модель, то довше вас радуватимуть новими функціями і виправленням помилок у поточній роботі.