Як зрозуміти, що у вас хороший телефон: 5 ознак
Зазвичай новий телефон викликає в нас багато радості. Щоб емоції не перетворилися на гарбуз, потрібно переконатися, що ваш вибір – правильний. Саме про це і піде мова в нашій статті: розповідаємо, як зрозуміти, що з вашим телефоном усе гаразд.
Пункт 1: перевірка справжності смартфона
Щоб ніхто не міг вигукнути фразу «А смартфон-то не справжній!», пропонуємо перевірити справжність вашого девайса. Щоб переконатися в тому, що у вас хороший телефон, зайдіть на сайт виробника і пробийте гаджет за серійним номером – введіть IMEI у спеціальний рядок.
Ця проста дія дасть змогу дізнатися про мобільник багато чого.
Пункт 2: з’ясовуємо, чи є у телефона оболонка на Андроїд
Телефони хорошої якості відрізняються тим, що поверх стандартної операційної системи йде якась оболонка.
Якщо це чистий Андроїд і це не Google Pixel, то начебто нічого критичного в цьому немає. Але велика ймовірність, що смартфон буде несвоєчасно оновлюватися, а ще він може прослужити меншу кількість часу.
Наявність оболонки можна перевірити в налаштуваннях – заходьте в розділ «Про телефон» і дивіться яку прошивку вказано поруч із версією Андроїда.
Пункт 3: оцінка роботи
Кожен сам вирішує, наскільки телефон відповідає вимогам користувача. Можна виділити такі показники, щоб прийняти це рішення для себе:
- Швидкість роботи смартфона
- Розмір пам’яті для фото і додатків
- Яскравість екрана в похмуру і сонячну погоду
- Якість фото- та відеоматеріалу
- Потужність заряду протягом дня
- Якщо ви всім задоволені, то ласкаво просимо на фінішну пряму.
Пункт 4: діагностика характеристик
Що день прийдешній готує для вашого смартфона? Напевно, ніхто не зможе відповісти на це запитання. Але якщо гаджет відповідає цим характеристикам, то впевненості в майбутньому стає трохи більше:
- Рейтинг процесора вашого мобільника – від 250 тис. балів у додатку AnTuTu;
- Оперативна пам’ять смартфона не менше 4-6 Гб, а стандарт – не нижче LPDDR4x;
- Внутрішній обсяг пам’яті – від 64 Гб;
- Флеш-накопичувач розроблений за стандартом UFS;
- Ємність акумулятора – від 4300 мАг.
Це абсолютний мінімум вимог до сучасного девайсу в 2025 році. Все сходиться? Тоді йдемо далі.
Пункт 5: підтримка оновлень на телефоні
Залишається останній пункт! Але він не менш відповідальний. Ваше завдання – зрозуміти, як довго розробник підтримуватиме цю модель смартфона за допомогою оновлень. Що новіша модель, то довше вас радуватимуть новими функціями і виправленням помилок у поточній роботі.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter