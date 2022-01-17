Apple MacBook Pro 14” 2021 — маленький, но мощный помощник. Какие преимущества последней модели?

Новый Apple MacBook Pro 14″ 2021 — удивительный ноутбук, как с точки зрения мощности, так и дизайна, и который предназначен, исходя из приставки “Pro”, для профессионалов.





Размер

Наиболее заметным изменением дизайна является новый размер экрана 14,2 дюйма, что почти на один дюйм больше, чем у 13,3-дюймового дисплея, который поставляется с 13-дюймовым MacBook Pro.

Это дополнительное пространство экрана используется хорошо, предлагая вам гораздо большую площадь для работы, не слишком увеличивая общий размер ноутбука. Если 16-дюймовый MacBook Pro кажется слишком большим, а 13-дюймовый MacBook Pro слишком маленьким, то 14-дюймовый может быть идеальным компромиссом.

Порты

Другое важное преимущество касается портов: 14-дюймовый MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, одним портом HDMI, слотом для карт SDXC и портом MagSafe 3.

Увеличение количества портов очень приветствуется, поскольку в прошлом на MacBook Pro их было недостаточно.

Это ноутбуки, ориентированные на профессионалов, поэтому вам нужно больше портов, так как вы, вероятно, захотите подключить больше оборудование, чем рядовой пользователь.

Дисплей

Теперь это мини-панель со светодиодной подсветкой и разрешением 3,5K, которая обеспечит лучшую контрастность, динамический диапазон и яркость, чем когда-либо на дисплеях MacBook. Этот дисплей может достигать постоянной яркости 1000 нит и поддерживает максимальную яркость до 1600 нит для контента HDR. Это безумно ярко по сравнению с максимальной яркостью 500 нит в предыдущих моделях.

В этом дисплее используется технология Apple ProMotion, которая впервые была представлена на iPad Pro. Она обеспечивает частоту обновления до 120 Гц и даже простое перемещение курсора или прокрутка папок в меню происходит значительно более плавно. И это делает и без того фантастический дисплей намного лучше.

Тот факт, что Apple смогла поместить дисплей, способный на все это, в тонкий корпус, невероятен. Объединив высокое разрешение, безумные показатели яркости, плавность и эффективность ProMotion и поддержку широкой цветовой гаммы, первое слово, которое приходит на ум, чтобы описать этот экран — восхитительно.

Производительность ноутбука

Эпл позволяет покупателям подбирать оперативную память, количество ядер графического процессора и объем внутренней памяти, исходя из личных запросов.

В 14-дюймовом MacBook Pro доступны M1 Pro 14 и M1 Max, которые предлагают производительность, намного превосходящую M1. Независимо от того, какой процессор вы выберете, и M1 Pro, и M1 Max — это большой шаг вперед по сравнению с существующим чипом M1.

Так новый MacBook Pro без проблем справляется со сложными задачами, такими как обработка 8К видео.

Приятный опыт от повседневного использования обеспечивает невероятно быстрый и отзывчивый macOS Monterey.

Автономная работа

MacBook Pro 14 2021 года может работать в автономном режиме до 17 часов, при этом не ограничивая владельца в производительности во имя сохранения заряда батареи.

Наш вывод

Apple создала лучший ноутбук для творческих профессионалов. В прошлом люди критиковали Apple за то, что она ставила дизайн выше функциональности, даже несмотря на пожелания пользователей. Хорошая новость заключается в том, что Apple наконец не просто слушает своих клиентов, но и принимает их отзывы во внимание во время разработки новых гаджетов.