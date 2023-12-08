Який смартфон купити в 2024 році: топові моделі

За останні кілька років світ технологій різко змінюється і очікується, що він продовжить свій розвиток і далі. Найкращі виробники мобільних пристроїв готуються до випуску нових телефонів, які принесуть революцію на ринок смартфонів. У цій статті ми розповімо про про те, який смартфон купити в 2024 буде правильним рішенням.

У підбірку ми включили моделі з різних країн і на базі трьох популярних операційних системи. А саме – Android, iOS і HarmonyOS.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Флагманський Samsung Galaxy S24 Ultra з могутнім процесором Snapdragon 8 Gen 3 – одна з найбажаніших моделей на Android 14 наступного року. Незважаючи на те, що зовні смартфон нагадує попередника, нововведень вистачає.

По-перше, тут корпус із титановою рамкою. Прямо як у iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, але, очевидно, без проблем із перегрівом. По-друге, суперкамера з головним датчиком на 200 Мп та майже нескінченним зумом. По-третє, стильний плоский екран – ковток свіжого повітря у світі вигнутих дисплеїв.

iPhone 16 Ultra

У 2023 році багато хто очікував на вихід iPhone 15 Ultra, але замість нього Apple випустила традиційний нудний Pro Max. Однак фанати Apple не перестають сподіватися і вірять, що iPhone Ultra все ж таки з’явиться. І станеться це не через 10 років, а 2024 року.

Чим він цікавий і чому iPhone 16 Ultra варто чекати? По-перше, зміниться форм-фактор. З чуток, це буде найбільший iPhone в історії. Девайсу приписують величезну та дуже яскраву 6,9-дюймову OLED-панель. На такому екрані грати і дивитися фільми одне задоволення. Крім того, Apple напевно вирішить проблему з перегрівом і оснастить топовий iPhone найкращою камерою в історії, а також купою оперативної та постійної пам’яті.

HUAWEI P70 Art

Huawei P70 Art, за чутками, оснастять першим 5-нанометровим чіпом в історії китайського техногіганта. У чому полягає головна фішка P70 Art? Смартфони Huawei вже давно займають перші місця в рейтингу камерофонів DxOMark. Немає причин сумніватися, що у топової моделі 2024 року буде виняткова камера з неймовірними можливостями та безліччю налаштувань. P70 Art також зможе похвалитися унікальним дизайном.

iPhone SE 4

Не факт, що Apple випустить iPhone SE 4 в 2024 рік, але якщо це станеться, то це буде дуже цікава модель, про яку, між іншим, вже багато відомо. За дизайном смартфон нагадає iPhone 14 та iPhone 15. iPhone SE 4 отримає швидкий чіпсет та, можливо, одинарну 48-мегапіксельну камеру. Тим, хто не бажає переплачувати, але хоче смартфон на базі iOS точно підійде.

ASUS ROG Phone 8 Ultimate

А це модель на Android 14 із фірмовою оболонкою ROG UI від ASUS, заточеною під ігри. Геймерський флагман отримає швидкий процесор Snapdragon 8 Gen 3, одну з найкращих систем охолодження в галузі та дуже багато оперативної та флеш-пам’яті. Судячи з запису в Geekbench, гаджет оснастять астрономічними 24 ГБ ОЗУ (стільки є не кожен ігровий ноутбук). Для фанатів мобільного геймінгу, ймовірно, цікавіше за модель, ніж ASUS ROG Phone 8 Ultimate, у 2024 році не випустять.