Аналітики оприлюднили три ознаки наявності вірусу в смартфоні

Не дивно, що смартфони та планшети стали основною метою хакерів, оскільки вони поступово витіснили ноутбуки та настільні комп’ютери і стали нашим основним засобом передачі та зберігання важливої ​​інформації.





Злочинці у всьому світі докладають всіх зусиль, щоб знайти простий спосіб «вставити» віруси в наші мобільні пристрої, щоб вони могли вкрасти дані і доставити нам проблеми.

Завдяки відкритій екосистемі та можливості встановлювати ненадійні додатки гаджети Android дещо більш уразливі для цих типів загроз, ніж пристрої Apple.

Більшість атак на Android відбуваються у вигляді шкідливих програм, які не так помітні, як хотілося б.

Отже, якщо ви випадково встановите шкідливий додаток, є спосіб дізнатися, що ваша безпека перебуває під загрозою. Аналітики Mashable пропонують нам 3 ознаки наявності вірусу в гаджеті Android.

1. Затримка в роботі

Подібно комп’ютерам і мобільним пристроям, віруси працюють у фоновому режимі і уповільнюють їх роботу. Якщо ви помітили, що ваш телефон або планшет раптово починає працювати повільніше, а закриття всіх відкритих додатків і перезавантаження не допомагають, ймовірно, це вірус.

2. Нетипова інтернет-активність

Віруси працюють у фоновому режимі і постійно відправляють інформацію. Тому, якщо ви помітили нетипову інтернет-активність або надмірне розрядження батареї, вам слід негайно вжити заходів для захисту своєї інформації. Щоб відстежувати активність в інтернеті, перейдіть в «Налаштування» -> «Використання даних». Ви можете контролювати батарею, перейшовши в Налаштування -> Батарея або встановивши сторонній додаток для моніторингу батареї. Він повідомить вам, які програми або функції телефону розряджають акумулятор вашого пристрою.

3. Наявність додатків, які ви не встановлювали

Ви повинні постійно стежити за тим, що відбувається у вашому списку додатків, і відслідковувати ті, про які ви не знаєте і які ви не встановлювали на свій пристрої. Якщо ви виявите додаток, в якому сумніваєтеся, вам слід якомога швидше від нього позбавитися. Однак перед цим включіть на пристрої режим польоту, щоб вірус не відправляв інформацію.

Ви можете зіткнутися з шкідливими програмами, які відмовляються видалятися. Щоб позбутися від них, вам потрібно буде включити свій гаджет в безпечний режим. Якщо ви не вирішите проблему таким чином, вам доведеться все видалити, тобто скинути смартфон до заводських налаштувань і почати заново. Якщо ви досягнете цієї останньої міри, обов’язково зробіть резервну копію своїх фотографій і всіх важливих документів.

Крім того, не забудьте змінити паролі всіх своїх онлайн-облікових записів, до яких ви зверталися зі свого смартфона – Facebook, Twitter, електронної пошти або банку, тому що ви не знаєте, що саме шкідливий додаток вкрав у вас.