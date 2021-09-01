Складено ТОП найвідоміших котів-блогерів в Instagram

Милі хвостики легко стають зірками реклами і популярними блогерами. Не вірите? Презентуємо вашій увазі підбірку найпопулярніших котів соціальної мережі Instagram.





Хосіко @hosico_cat

Хосіко – відомий котик-блогер майже з двома мільйонами підписників в Instagram. Котик користується популярністю у інших блогерів, які задіюють його в цікавих фотопроектах.

Гамільтон @hamilton_the_hipster_cat

Ще один відомий кіт в Instagram! Популярність Гамільтона зросла через незвичайне забарвлення. На його обличчі ніби намальовані красиві білі вуса. Ця особливість стала його візитною карткою в інтернеті.

Кобі @cobythecat

Білосніжний Кобі з неймовірними кристально-блакитними очима. За Instagram котика стежить майже два мільйони підписників. Господарі Кобі створили сайт, де публікуються не лише найкрасивіші фото з ним, а й художня творчість його фанатів. Кобі – перший кіт-блогер, у якого з’явилася своя арт-група.

Грампі Кет @realgrumpycat

Grumpy Cat – кішка, яка стала знаменитістю, завдяки своїй вічно невдоволеної мордочці. На жаль, Грампі пішла з життя три роки тому, але залишилася в пам’яті своїх підписників як найзнаменитіша кішка в інтернеті.

Буся @st_busya

У Бусі понад 140 000 підписників, і вона теж котоблогер. Кішечка носить приголомшливі окуляри, вибирає вбрання і приміряє розкішні парики. Буся рекламує товари для тварин, а також зоомагазини. В акаунті багато гумористичного контенту.