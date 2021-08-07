Як покращити зображення на будь-якому телефоні андроїд?

Сьогодні ми розповімо як змінити DPI екрану. DPI екрану це кількість відображуваних точок на 1 квадратний дюйм. Чим більше таких точок, тим краще якість зображення вашого екрану.





Ми будемо показувати на телефоні ZTE Blade A530 , проте ця інструкція універсальна і підійде для більшості смартфонів на Андроїд.

Застереження від редакції:

На деяких телефонах навіть незначне збільшення або зменшення DPI призводить до появи чорного екрану, якщо ви не впевнені, то краще нічого не робіть або зробіть бекап даних.

Отже поїхали, що потрібно зробити щоб поміняти DPI на телефоні.

1. Заходимо в Настройки телефону і переходимо в розділ “Система”.

2. Відкриваємо розділ “Про телефон”

3. Шукаємо “Номер збірки” і натискаємо кілька разів (близько 10), повинен з’явитися напис: “Ви стали розробником”

4. Переходимо знову в розділ “Система” і знаходимо вкладку “Для розробників”

5. В даному меню шукаємо “Мінімальна ширина”

Виставляємо нове значення

Якщо ви хочете збільшити, то не ставте більше 500, а якщо зменшити не менше 300. Якщо ви зробите більше, може з’явитися чорний екран. І для того щоб телефон повернути до життя доведеться робити скидання.

Ми поставили значення 450 замість 360

Зображення стало дійсно приємнішим, проте слід пам’ятати, що фізику не обманеш і на голову кращої картинки чекати не варто.