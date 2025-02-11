Які смартфони обирають в США та Китаї: iPhone не єдиний лідер

В Америці лише iPhone. Здавалося б, але насправді далеко не всі американці хочуть купувати дорогі смартфони, віддаючи перевагу вельми несподіваним варіантам.

Китай – ну тут все очевидно: у лідерах, звичайно ж, Huawei і Xiaomi. Але ні, знов помилка.

Виявилося, що мої (і, можливо, ваші) припущення щодо популярних смартфонів у цих країнах — ніщо інше, як стереотипи. Отже, дізнатися реальну картину буде вдвічі цікавіше.

Які смартфони обирають у США

Я не став брати великий часовий період навмисно, адже минулий рік вийшов досить показовим, що підтверджує статистика від Counterpoint Research, IDC і Statista.

Сильні гравці, такі як Apple і Samsung, поступово здають позиції, не пропонуючи у своїх смартфонах чогось революційно нового.

У той час, як їхні конкуренти працюють над інноваціями, наздоганяючи лідерів та створюючи певний баланс.

Перше та друге місця з продажів у США за 2024 рік передбачувано займають iPhone 15 та iPhone 15 Pro Max.

Причини цього дві:

Тісна інтеграція зручних сервісів Apple у життя звичайної людини. Контракти з операторами зв’язку, за яких покупка нового iPhone коштує дешевше, ніж перехід на флагманський смартфон на Android.

Третє та четверте місця з невеликим відривом займають смартфони Samsung.

І якщо присутність Samsung Galaxy S24 Ultra не стала для мене сюрпризом, то такої популярності Samsung Galaxy A15 я не очікував.

Виявилося, що у відсотковому співвідношенні цей недорогий смартфон популярніший за всіх разом узятих конкурентів з бюджетного сегменту.

На п’ятому місці за підсумками року – iPhone 16 Pro. У попередні роки, вибираючи новинки від Apple, люди надавали перевагу версії Pro Max. Мабуть, від “лопат” втомилися в усьому світі.

Шосте місце займають смартфони Google Pixel 9, і тут є цікаве спостереження.

Смартфони Google Pixel завжди були у списку лідерів з продажу, але починаючи з 2021 року (коли був представлений Google Pixel 6), їх продаж значно збільшився. Виходить, людям подобається новий дизайн і їх не бентежить перехід від процесорів Snapdragon до Google Tensor.

Сьоме місце — OnePlus 12, який, на мій погляд, досі є одним із найкращих смартфонів, особливо з урахуванням ціни та можливостей камер.

На восьмому місці – Motorola Edge 40 Pro, середньосегментний смартфон з гарною продуктивністю та цілком стерпними камерами.

На передостанньому місці лідерів продажів — iPhone 13, який не втрачає актуальності на тлі iPhone 16. По суті він кардинально не відрізняється від новинки, а різниця в ціні досить суттєва.

Замикає список ще один смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5. Дивно, що саме Flip, а не Fold. Але факт залишається фактом: складні смартфони неспішно входять у життя звичайної людини, адже стають доступнішими та обростають набором унікальних програмних функцій.

Які смартфони обирають у Китаї

Якщо ринок смартфонів у США хоча б якось можна прогнозувати та вгадати лідерів, то вибір китайців виглядає трохи дивно.

Серія iPhone 15 – дивовижно, але в Китаї ці смартфони теж популярні. Мабуть, не дарма Apple так вкладається в цей ринок, додаючи до своїх смартфонів другу фізичну SIM-картку.

Обсяг продажів одного невеликого магазину у Китаї.

Vivo X100 Pro — один із найкращих, більш-менш доступних камерофонів 2024 року.

Знято на Xiaomi 14 Ultra

Huawei Mate 60 Pro – повернення Huawei на внутрішній ринок з власною операційною системою, якою дуже багато хто симпатизує (шкода, що в глобальних версіях смартфонів все скромніше).

Серія Xiaomi 14 — конкурентні флагмани з адекватною ціною і, головне, екосистемою, що розвивається. Упевнений, що Xiaomi 15 стане ще популярнішим за попередника.

Oppo Find X7 – ще один лідер від концерну BBK, який є справжнім сучасним флагманом із відмінними камерами та запасом продуктивності.

Знято на Pixel 9 Pro

Серія Redmi Note 14 — недорогі смартфони, які у версії для ринку Китаю набагато кращі за глобальні аналоги, звідси й популярність.

Samsung Galaxy S24 Ultra – одна з небагатьох моделей Samsung, що успішно продаються в Китаї.

iPhone 16 Pro Max – новинка, яка тільки набирає обертів, але на відміну від США жителі Китаю обирають саме версію Max.

Vivo Y300 – недорогий смартфон із достатньою продуктивністю.

Redmi K70 та iQOO 13 – замикають список лідерів, традиційно для цих моделей пропонуючи відмінну продуктивність за прийнятну ціну.

У підсумку ми бачимо, що концерн BBK не просто так став абсолютним лідером з продажу смартфонів у Китаї минулого року, шкода, що на нашому ринку їх смартфони коштують набагато дорожче.

Упевнений, що якби Vivo, Oppo, OnePlus та Realme трохи знизили ціни, їх смартфони стали б краще продаватися і у нас.

Замість підсумку: хто нам ближчий?

Переглядаючи статистику, впадає у вічі одне – невелика кількість бюджетних смартфонів серед лідерів продажів.

Але якщо згадати, що в Україні в 2024 продажі дорогих моделей теж зросли, то стає зрозуміло: тренди в Китаї, США і у нас не так сильно відрізняються.