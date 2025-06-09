Що не можна ставити поруч з Wi-Fi роутером: помилки, через які ви страждаєте

Wi-Fi роутер — один з головних героїв будь-якого сучасного будинку. Ми майже не помічаємо його, але без нього — ні серіалів, ні YouTube, ні працюючої «розумної» техніки. Пристрої підключаються до нього цілодобово: смартфони, ноутбуки, телевізори, лампи і навіть холодильники.

Але чи замислювалися ви, де правильно його розмістити? Адже від цього залежить не тільки швидкість інтернету, але і ваша безпека. Розберемося, куди роутер ставити не можна — і де йому буде по-справжньому комфортно.

1. Легкозаймисті матеріали

У мого друга роутер стояв у шафі для верхнього одягу. За класикою на нього впала куртка. Результат — роутер оплавився і ледь не спричинив пожежу. Причина — погана вентиляція. Роутер сильно нагрівається, особливо якщо підключено багато пристроїв.

Важливо: не ставте роутер в закриті шафи, під купу ганчірок або поруч з папером. Вогонь спалахує не від сигналу Wi-Fi, а від перегріву і можливого короткого замикання.

❌ 2. Металеві предмети і дзеркала

Метал відбиває сигнал. Сейф, батарея, металеві двері або навіть дзеркало з металевим напиленням можуть значно послабити Wi-Fi. А ви будете лаяти роутер, не знаючи, що заважає — дзеркало!

Факт: у дзеркалах часто використовується металеве напилення, тому великі дзеркала діють майже як екрани, що відбивають сигнал назад.

❌ 3. Акваріуми та вода

Вода поглинає радіохвилі. Акваріум, ваза, пляшка з водою — все це буквально «глушить» сигнал. Перевірте: поставте п’ятилітрову пляшку поруч з роутером і подивіться рівень сигналу в додатку — він буде гіршим.

❌ 4. Побутова техніка

Мікрохвильовки, телевізори, холодильники, особливо старі, можуть створювати електромагнітні перешкоди, адже працюють на тій же частоті 2,4 ГГц.

Порада: якщо у вас дводіапазонний роутер, перейдіть на частоту 5 ГГц — вона менш схильна до перешкод і працює швидше. Правда, радіус покриття у неї менше, і стіни впливають сильніше.

❌ 5. Люмінесцентні лампи

Старі «енергозберігаючі» лампи можуть створювати шум в радіочастоті і заважати роботі Wi-Fi, особливо при включенні.

❌ 6. Книги і меблі

Шафа, сервант, полиця з книгами — все це послаблює сигнал. Навіть якщо предмети не металеві, вони можуть фізично блокувати проходження хвилі.

❌ 7. Спальня

Хоча наукою не доведена шкода від Wi-Fi, фахівці радять не ставити роутер у спальні — особливо біля узголів’я ліжка. Краще розміщувати пристрій у загальній зоні.

❌ 8. На підлозі

Підлога — не найкраще місце. Особливо бетонна. Сигнал йде вниз, роутер швидше припадає пилом, вище ризик випадково зачепити.

Порада: розміщуйте пристрій на рівні грудей дорослої людини — приблизно 1,2–1,5 метра від підлоги.

❌ 9. Біля дитячого ліжечка або робочого місця дитини

Діти — чутлива категорія. Краще зайвий раз не піддавати їх постійному впливу радіохвиль. Роутер можна розмістити в коридорі або залі, а не в дитячій.

❌ 10. Без урахування планування

Товсті бетонні стіни, перегородки, теплі підлоги і нестандартне планування — все це впливає на якість сигналу. Краще протестувати різні зони в квартирі і знайти найкраще положення.

❌ 11. Один на велику площу

Квартира більше 70–80 м²? Тоді одного роутера може не вистачити. Використовуйте репітери (підсилювачі сигналу) або встановіть mesh-систему, щоб покриття було рівномірним і без провалів.

❌ 12. З застарілою прошивкою і налаштуваннями за замовчуванням

Іноді роутер стоїть правильно, але працює погано. Чому? Тому що не оновлювали прошивку, не змінили пароль і не налаштували канали. А даремно!

Порада: регулярно заходьте в налаштування роутера. Оновлюйте прошивку, відключайте WPS, вибирайте вільний Wi-Fi-канал (для 2,4 ГГц — 1, 6 або 11), вмикайте нічний таймер.

✅ Де ж правильно ставити роутер?

Ось короткий чек-лист:

У центрі квартири або будинку.

На висоті, мінімум 1 метр від підлоги.

Подалі від вікон, щоб не роздавати Wi-Fi перехожим.

Далеко від техніки, металу і води.

Не в шафі, не на підлозі, не в спальні.

Правильно встановлений роутер — це не тільки стабільний інтернет, але і менше перешкод, перегрівів і проблем.