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Готуємо смачні бутерброди: прилади, які точно стануть у нагоді

23.03.2024
Бутерброд

Як би ми не намагалися урізноманітнити свій раціон, бутерброди на сніданок – це все-таки класика. Але щоб не обмежуватися хлібом із ковбасою, ми пропонуємо розглянути 7 пристроїв, які допоможуть вам приготувати смачні бутерброди на сніданок.

Бутербродниця

З панелями для гриля хліб підсмажиться швидко, рівномірно з двох боків, та ще й з апетитними смужками від ребристої поверхні.

Залежно від моделі і комплектації, панелі в наборі можуть бути різні. Найпопулярніші: для гриля, бельгійських вафель і сендвічів.

Тож якщо ви на сніданок хочете приготувати не просто бутерброд із ковбасою, а, наприклад, сендвіч із помідором, сиром та шинкою, та ще й обсмажений із двох боків, то зі спеціальними панелями це робити буде просто та швидко.

А якщо ви захочете ще більше урізноманітнити свій раціон, то стануть у пригоді й панелі для бельгійських вафель. Можна буде готувати вафлі за найрізноманітнішими рецептами: не тільки солодкі, а й солоні з сиром або кабачками. На такі вафлі можна, як на бутерброд, покласти сир, рибу, яйце пашот і багато іншого.

Електричний гриль

Якщо ви хочете до сніданку смажити хліб для бутербродів, але хочете щось більш технологічне, ніж сковорідка, але більш багатофункціональне, ніж тостер, то електричний гриль чудовий варіант.

З ним ви і хліб на бутерброди доведете до хрусткої скоринки, і окремо можна підсмажити ковбасу, сосиски, овочі, щоб зібрати дуже ситний і смачний сніданок.

Гриль стане в пригоді, звісно, не тільки для приготування сніданків: м’ясні стейки, риба на святковий стіл, овочі для гарніру. Щоб ви не вибрали, посмаживши це на грилі, буде ще смачніше і корисніше, ніж, наприклад, смажені в олії на сковороді. Тим паче, що смаження на грилі не займе багато часу, і ваша страва буде готова вже за кілька хвилин.

Тостер

Уже згаданий прилад, який ми не могли не включити в добірку пристроїв для приготування бутербродів на сніданок. Ну як же без нього, якщо він і існує саме для приготування хрустких тостів до сніданку.

Тостер

Основний його недолік – це, звісно, не особлива різноманітність у використанні. Працює тостер тільки зі скибочками хліба або з круглими булочками. Хоча цього цілком достатньо, щоб зробити ваш сніданок або обід більш апетитним.

Звісно, підсмажити хліб можна і на звичайній сковорідці, але з тостером це вийде швидше і зручніше. Тим паче, що сковорідка іноді буває зайнята, не помита або на ній ви паралельно смажите сосиски до сніданку.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч – пристрій теж дуже навіть багатофункціональний. Крім основної функції розігріву їжі, сучасні моделі мають і вбудований режим “Гриль”.

мікрохвильова

Тож можна буде не тільки сир на хлібі плавити, а й робити хліб більш хрустким, підігрівати булочки з пекарні і розморожувати напівфабрикати.

Електрична плита і духовка

Якщо вже ми заговорили про базові пристрої для приготування, то куди вже без електричної плити з духовою піччю. Хоч цим пристроєм нікого і не здивуєш, але мати якісну плиту вдома буде справжнім порятунком і полегшенням частого готування. Тим паче, не варто недооцінювати плиту в урізноманітненні приготувань бутербродів до сніданку.

На сковорідці на плиті легко можна підсмажити хліб, яйця та сосиски до сніданку, а в духовці підсушити хліб до апетитного хрускоту, розплавити сир на канапці або підсмажити сосиски на грилі з конвекцією.

Міні-піч (ростер)

Якщо у вас уже є чудова електрична плита, але без духової печі, то можна обзавестися її міні-версією – ростером. Це як звичайна електрична духовка з нагрівальними елементами, тільки стоїть окремо від плити. За формою і розмірами пристрій нагадує звичайну мікрохвильовку.

Залежно від моделі в ростері буває деко, решітка, у деяких моделей навіть рожен, регулятори температури. Є моделі з електричною варильною панеллю зверху.

Тому якщо зазвичай запікаєте ви нечасто, то сенсу купувати велику духову шафу і немає. А для приготування сніданків або випікання кількох кексів цілком можна обійтися невеликим ростером і отримати додаткове місце для зберігання продуктів або кухонного посуду під варильною панеллю плити.

Міні-піч

Скибкорізка

Якщо вже ми говоримо про приготування ідеальних бутербродів на сніданок, то важливо замислитися не тільки над тим, як їх підсмажити, а й над тим, як їх акуратно нарізати.

Скибкорізка

У цьому якраз і допоможе скиборізка (або як її ще називають – слайсер). З нею ви зможете ідеально рівно нарізати не тільки сир із ковбасою, а й хліб, овочі з фруктами, а іноді (залежно від потужності) навіть м’ясо, рибу та заморожені продукти.

Стане в пригоді для красивих бутербродів, тонких скибочок лимона в чай до сніданку, а також для святкових тарілок із закусками, салатів і прикрас страв. І заощадить вона вам не тільки час, а й продукти, тож і вистачить їх на довше.

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23.03.2024
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