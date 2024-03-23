Готуємо смачні бутерброди: прилади, які точно стануть у нагоді

Як би ми не намагалися урізноманітнити свій раціон, бутерброди на сніданок – це все-таки класика. Але щоб не обмежуватися хлібом із ковбасою, ми пропонуємо розглянути 7 пристроїв, які допоможуть вам приготувати смачні бутерброди на сніданок.

Бутербродниця

З панелями для гриля хліб підсмажиться швидко, рівномірно з двох боків, та ще й з апетитними смужками від ребристої поверхні.

Залежно від моделі і комплектації, панелі в наборі можуть бути різні. Найпопулярніші: для гриля, бельгійських вафель і сендвічів.

Тож якщо ви на сніданок хочете приготувати не просто бутерброд із ковбасою, а, наприклад, сендвіч із помідором, сиром та шинкою, та ще й обсмажений із двох боків, то зі спеціальними панелями це робити буде просто та швидко.

А якщо ви захочете ще більше урізноманітнити свій раціон, то стануть у пригоді й панелі для бельгійських вафель. Можна буде готувати вафлі за найрізноманітнішими рецептами: не тільки солодкі, а й солоні з сиром або кабачками. На такі вафлі можна, як на бутерброд, покласти сир, рибу, яйце пашот і багато іншого.

Електричний гриль

Якщо ви хочете до сніданку смажити хліб для бутербродів, але хочете щось більш технологічне, ніж сковорідка, але більш багатофункціональне, ніж тостер, то електричний гриль чудовий варіант.

З ним ви і хліб на бутерброди доведете до хрусткої скоринки, і окремо можна підсмажити ковбасу, сосиски, овочі, щоб зібрати дуже ситний і смачний сніданок.

Гриль стане в пригоді, звісно, не тільки для приготування сніданків: м’ясні стейки, риба на святковий стіл, овочі для гарніру. Щоб ви не вибрали, посмаживши це на грилі, буде ще смачніше і корисніше, ніж, наприклад, смажені в олії на сковороді. Тим паче, що смаження на грилі не займе багато часу, і ваша страва буде готова вже за кілька хвилин.

Тостер

Уже згаданий прилад, який ми не могли не включити в добірку пристроїв для приготування бутербродів на сніданок. Ну як же без нього, якщо він і існує саме для приготування хрустких тостів до сніданку.

Основний його недолік – це, звісно, не особлива різноманітність у використанні. Працює тостер тільки зі скибочками хліба або з круглими булочками. Хоча цього цілком достатньо, щоб зробити ваш сніданок або обід більш апетитним.

Звісно, підсмажити хліб можна і на звичайній сковорідці, але з тостером це вийде швидше і зручніше. Тим паче, що сковорідка іноді буває зайнята, не помита або на ній ви паралельно смажите сосиски до сніданку.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч – пристрій теж дуже навіть багатофункціональний. Крім основної функції розігріву їжі, сучасні моделі мають і вбудований режим “Гриль”.

Тож можна буде не тільки сир на хлібі плавити, а й робити хліб більш хрустким, підігрівати булочки з пекарні і розморожувати напівфабрикати.

Електрична плита і духовка

Якщо вже ми заговорили про базові пристрої для приготування, то куди вже без електричної плити з духовою піччю. Хоч цим пристроєм нікого і не здивуєш, але мати якісну плиту вдома буде справжнім порятунком і полегшенням частого готування. Тим паче, не варто недооцінювати плиту в урізноманітненні приготувань бутербродів до сніданку.

На сковорідці на плиті легко можна підсмажити хліб, яйця та сосиски до сніданку, а в духовці підсушити хліб до апетитного хрускоту, розплавити сир на канапці або підсмажити сосиски на грилі з конвекцією.

Міні-піч (ростер)

Якщо у вас уже є чудова електрична плита, але без духової печі, то можна обзавестися її міні-версією – ростером. Це як звичайна електрична духовка з нагрівальними елементами, тільки стоїть окремо від плити. За формою і розмірами пристрій нагадує звичайну мікрохвильовку.

Залежно від моделі в ростері буває деко, решітка, у деяких моделей навіть рожен, регулятори температури. Є моделі з електричною варильною панеллю зверху.

Тому якщо зазвичай запікаєте ви нечасто, то сенсу купувати велику духову шафу і немає. А для приготування сніданків або випікання кількох кексів цілком можна обійтися невеликим ростером і отримати додаткове місце для зберігання продуктів або кухонного посуду під варильною панеллю плити.

Скибкорізка

Якщо вже ми говоримо про приготування ідеальних бутербродів на сніданок, то важливо замислитися не тільки над тим, як їх підсмажити, а й над тим, як їх акуратно нарізати.

У цьому якраз і допоможе скиборізка (або як її ще називають – слайсер). З нею ви зможете ідеально рівно нарізати не тільки сир із ковбасою, а й хліб, овочі з фруктами, а іноді (залежно від потужності) навіть м’ясо, рибу та заморожені продукти.

Стане в пригоді для красивих бутербродів, тонких скибочок лимона в чай до сніданку, а також для святкових тарілок із закусками, салатів і прикрас страв. І заощадить вона вам не тільки час, а й продукти, тож і вистачить їх на довше.