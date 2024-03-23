Частині українців доведеться звикати до нових правил у Польщі

Останнім часом ринок одноразових електронних сигарет у Польщі різко зріс. У 2022 році було зафіксовано продаж 32 мільйонів одиниць, який до 2023 року зріс до 100 мільйонів одиниць. Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що кожна п’ята сигарета, що продається у світі, – це одноразова електронна сигарета. Крім того, Центр моніторингу ринку повідомляє, що польський ринок одноразових електронних сигарет становить два мільярди злотих.

З огляду на майбутні законодавчі зміни, польським споживачам, зацікавленим в електронних сигаретах, рекомендується зробити свої покупки найближчим часом. Польський уряд розробляє законопроект про заборону продажу одноразових електронних сигарет.

Міністерство охорони здоров’я Польщі активно розробляє закон про заборону продажу цих одноразових виробів, маючи на меті завершити роботу над законопроектом до квітня. Міністр Ізабела Лещина підтвердила, що ініціатива щодо розробки законопроекту про заборону має схвалення прем’єр-міністра і буде повідомлена Європейській комісії у встановленому порядку.

Уряд особливо занепокоєний впливом електронних сигарет на молодь, посилаючись на невідомі речовини, що містяться в цих продуктах, а також на їхню шкоду для навколишнього середовища через їхню одноразову природу.