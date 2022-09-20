Наприкінці вересня чотирьом знакам зодіаку пощастить із грішми: вони казково розбагатіють

Останній тиждень вересня 2022 року буде винятково вдалим для деяких знаків зодіаку. На них чекає зростання доходів, наприклад підвищення зарплатні або неочікуваний грошовий подарунок.





Фінансову удачу наприкінці вересня астрологи пророкують Близнюкам, Ракам, Терезам та Рибам. Всі починання представників цих знаків будуть успішними і з часом принесуть чималі доходи.

Близнюки

Уродженцям цього знаку вдасться здійснити справжній кар’єрний прорив. Вони почнуть більше заробляти і відчують певну фінансову свободу. Деякі Близнюки навіть вирішать придбати нерухомість. Намір представників знаку підтримають їхні родичі та друзі. Хтось із них навіть зробить Близнюкам подарунок у вигляді великої суми грошей. Також уродженці знаку можуть наприкінці вересня виграти у лотерею, ба більше – вони зірвуть джекпот.

Рак

Раки в останні дні вересня нарешті відчують, що не дарма так тяжко працювали увесь місяць. На них чекає щонайменше премія, а також підвищення чи навіть пропозиція поїхати у відрядження та провести важливу для компанії зустріч. Успіхи у кар’єрі зроблять Раків більш зайнятими. Однак грошей у їх кишенях побільшає в кілька разів. Тож представники знаку будуть цілком задоволені такими змінами.

Терези

Терезам також вдасться відчути смак перемоги. Їх нагородять за успішне завершення проекту і можуть навіть запропонувати нову посаду. Підвищення вплине на достаток представників знаку. Вони почнуть відкладати гроші на омріяну покупку – квартиру чи автомобіль. Тим часом друга половинка Терезів вирішить зробити сюрприз та організує романтичну подорож. Тож кінець вересня виявиться для уродженців знаку більш ніж вдалим.

Риби

Останнім часом Рибам було несолодко. Та у найближчі кілька днів вони зрозуміють, що «чорна смуга» залишилася позаду. Риби отримають похвалу на роботі, розрахуються з боргами і навіть почнуть відкладати гроші на власний бізнес. Також народжені під сузір’ям Риб можуть неочікувано отримати прибуток він інвестицій, про які вже встигли забути. Завдяки новим фінансовим можливостям вони стануть на ноги і почнуть сміливо будувати плани на майбутнє.