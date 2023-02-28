В «Дие» заработала ожидаемая украинцами функция: теперь всего пару кликов

У «Дия» появилась новая услуга, которую уже давно обещали в Минцифры. Теперь с помощью государственного приложения можно подать заявление на регистрацию брака. Для этого необходим лишь смартфон и несколько минут свободного времени.

Как отметили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, нововведение освободит украинцев от необходимости тратить время на прохождение стандартных бюрократических процедур. Прийти в ЗАГС молодоженам нужно будет только в день свадьбы, а все остальные вопросы они смогут решить дистанционно в режиме онлайн.

Чтобы подать заявление на брак в «Дия», нужно выполнить следующие шаги:

Авторизироваться в приложении «Дия». Перейти к разделу «Семья». Выбрать из перечня услугу «Заявление о браке». Заполнить все поля заявления, выбрав удобное место и время регистрации. Уплатить административный сбор. Подписать созданное заявление с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Заявление на брак может подать любой из молодоженов. Однако это заявление не пойдет в обработку, пока второй партнер не подпишет его собственной электронной подписью. Для этого ему нужно перейти по ссылке, которая придет на электронную почту, и подписать заявление, предварительно авторизовавшись в «Дия». После обработки заявления ЗАГС отправит будущим супругам ответ со всеми деталями предстоящей церемонии.

В Минцифры отмечают, что на оформление такого заявления уйдет не более 10 минут. Что же касается стоимости церемонии, то здесь все зависит от того, какие дополнительные услуги молодожены выберут при оформлении заявления. Также на стоимость влияет дата проведения церемонии. Общая сумма услуги заключения брака может составлять от 85 коп до 1649 грн 85 коп.

Напомним, что в «Дия» недавно появилась возможность вычислить сумму пошлины, которую придется уплатить при ввозе в Украину автомобиля. Чтобы узнать стоимость растаможки, пользователю нужно ввести в приложении год выпуска машины, тип двигателя и его рабочий объем. Система выдаст точную сумму, которую придется заплатить при пересечении границы.