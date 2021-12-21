В обменники уже поздно: известен курс доллара до 26 декабря

Текущая неделя в очередной раз раскачает курс гривны. Нацвалюта по отношению к доллару установится на уровне 27,45 грн/долл., а евро будет стоить около 31,15 грн/евро. В чем же причина столь резких скачков курса валют? Ведущие украинские специалисты поделились своими мыслями и прогнозами.





Как отметил Андрей Гойлов, финансовый аналитик компании RoboForex, наибольшее влияние на внутренний валютный рынок сейчас оказывают импортеры энергоресурсов. Объемы закупок во время отопительного сезона огромны, да и стоимость топлива постоянно растет. В результате они выкупают львиную долю долларов на рынке, ведь именно этой валютой рассчитываются с иностранными экспортерами природного газа и угля.

Уменьшение количества долларов автоматически влечет за собой повышение его курса. Так что НБУ постоянно приходится проводить валютные интервенции и продавать «американца». По словам эксперта, только за прошлую неделю Нацбанк реализовал около 100 млн долл., чтобы спасти нацвалюту от девальвации.

Другой финансовый эксперт Сергей Родлер из брокерской компании TeleTrade отмечает прямую зависимость курса валют в Украине от поведения нерезидентов. Иностранные инвесторы в течение прошлой недели существенно повысили свои вклады в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Их заинтересованность в украинских ценных бумагах выросла на 1,4 млрд грн, и составляет сегодня более 93,3 млрд грн.

Рост вкладов несколько снизил давление на курс гривны, так как большинство нерезидентов избавились от бумаг в долларах, предпочитая национальную валюту Украины. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от очередного размещения ОВГЗ, которое состоится уже сегодня, 21 декабря. Активность инвесторов и их доверие к украинской экономике безусловно положительно повлияют на стоимость гривны на межбанке.

На фоне столь неоднозначной ситуации на отечественном валютном рынке неудивительно, что прогнозы экспертов касательно курса доллара и евро существенно отличаются. Андрей Гойлов прогнозирует курс доллара на уровне 27,3 грн/долл, и курс евро – до 30,9 грн/евро. В то же время Сергей Родлер более радикален в своих предвидениях: доллар – 27,45 грн/долл, а европейская валюта – 31,15 грн/евро.