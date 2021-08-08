Ничего лишнего: налоговики будут мониторить покупки украинцев

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует внести на рассмотрение парламента довольно провокационный законопроект. Новый документ будет касаться мониторинга ценных покупок украинцев. В случае одобрения данного метода контроля трат, гражданам придется объяснять представителям государственной службы источник происхождение личных средств, которыми была оплачена приобретенная дорогостоящая вещь.





По словам Даниила Гетманцева, главы профильного комитета ВРУ, похожая система уже действует в ряде цивилизованных государств. Чиновник также объяснил, какие санкции будут угрожать человеку, который не сможет объяснить происхождение потраченных средств.

«Если гражданин не в состоянии ответить на вопрос работника налоговой об источнике происхождения денежных средств, или не может предоставить декларацию об амнистии, он будет вынужден уплатить налог на необоснованные траты», – отметил Гетьманцев.

Чтобы избавить себя от лишних неудобств и дополнительной налоговой нагрузки, нардеп советует украинцам воспользоваться услугой налоговой амнистии.

Налоговая амнистия – это декларирование доходов граждан на добровольной основе. Задекларировать можно деньги, недвижимость, ценные бумаги или даже корпоративные права, которые владелец не легализовал вовремя. То есть налоговая амнистия является своего рода «безболезненным» способом вывести из тени собственные сбережения.

Украинцы получат свой шанс задекларировать скрытые от власти доходы с 1 сентября текущего года до того же числа 2022 года. Соответствующий закон No1539-IX был подписан президентом и вступил в силу лишь 21 июля 2021 года. В течение указанного периода, продолжительностью в один год, граждане смогут добровольно задекларировать собственные доходы, полученные до 1 января 2021. Речь идет о средствах, за которые налог еще не был оплачен.

После оформления налоговой амнистии на личные средства, украинцам не придется платить дополнительный процент в государственную казну за дорогие покупки и объяснять происхождение потраченных денег. Вместо этого нужно будет всего лишь предъявить налоговикам декларацию об амнистии собственного капитала.