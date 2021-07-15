Ці категорії українців можуть залишитися без пенсії – подробиці

Чиновники підготували законопроект, який може позбавити соціальних виплат і пенсій українців, які допустили помилки при оформленні документів. Також в рамках нововведення скасують паперові пенсійні книжки, замінивши їх електронними.





Які жителі України потраплять під дію законопроекту

Варто зауважити, що пенсійна реформа була запланована ще давно, однак саме зараз уряд зайнявся їй особливо уважно. Основне нововведення полягає в підвищенні контролю нарахування пенсій і соціальних виплат. Займатися пошуком порушників стануть представники Міністерства фінансів України. Під приціл контролюючих органів потраплять наступні категорії громадян:

переселенці і люди, які змінили місце проживання;

громадяни, які не отримували виплату більш 6 місяців;

українці, які тривалий час проживають за кордоном;

люди, які оформили виплати з використанням фальшивих документів і свідчень;

жителі країни, які допустили помилки при оформленні документів.

Всі українці, які потрапляють під ці параметри, можуть позбутися фінансової підтримки, а також повернути кошти, отримані незаконним шляхом. Уряд попереджає про те, що перед контролюючими службами не стоїть завдання знайти якомога більше можливостей для наповнення бюджету, вони просто повинні відшукати порушників закону. Тому, в разі неправильного звинувачення, громадянин може оскаржити рішення через суд і повернути свої гроші.

Також Міністерства фінансів попереджає, що з 10 червня працює закон, який регулює пенсійний документообіг і передбачає скасування паперових пенсійних книжок. Тепер замість них будуть діяти електронні паспорти, з якими можна ознайомитися на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України.