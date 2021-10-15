Нумерологія сім’ї: як за датою народження розрахувати кількість майбутніх шлюбів

Нумерологія може не тільки розповісти про ваше минуле і сьогодення, а й розповісти майбутнє. Експерти впевнені, в цифрах нашої дати народження закладено секрет про кількість шлюбів.





Для розрахунку кількості шлюбу за датою народження необхідно лише всі цифри дати скласти у певному порядку. Наприклад, якщо ви народилися 31 листопада 1976, спочатку потрібно отримати суму всіх цифр: 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 6. Виходить 29. Складати отримані цифри потрібно до тих пір, поки не вийде число від 1 до 9. У нашому прикладі 2 + 9. Виходить 11. І ще раз складаємо. З підсумкового числа 2 можна визначити кількість шлюбів.

Якщо ваш результат 1 , скоріш за все, у вас буде максимум 1-2 шлюби, останній з яких виявиться найбільш вдалим. Такі люди здатні знайти спільну мову з ким завгодно.

Ті, у кого випала 2 , часто в шлюбі будуть лише раз. Якщо шлюб не складеться, вони можуть розчаруватися настільки, що назавжди залишаться самотніми. Але якщо шлюб виявиться міцним, то спільне життя буде довгим і щасливим.

Непередбачувані в кількості шлюбів, люди з цифрою 3 . Вони легко прощають, завжди на позитиві. Тому можуть більше трьох разів одружуватися і виходити заміж. Головне для них надія, що шлюб виявиться успішним. Цифра 4 в нумерології сім’ї говорить про те, що людина дуже розбірлива при виборі партнера. Але і при цьому кількість шлюбів може бути більше 3.

Нумерологи людям з 5 радять не сумніватися в собі, думаючи, що вони ніколи не зустрінуть свою любов. Вони її неодмінно зустрінуть, коли зможуть повірити в себе. 6 – у людини можливо 2 шлюби. І головною причиною розпаду є зайва свобода другої половинки.

Люди числа 7 укладають найміцніші союзи, засновані на обміні досвідом, емоціями, добротою. Нумерологи обіцяють таким людям один шлюб.

8 передрікає людей до міцного і довгострокового союзу, якщо у них не буде фінансових проблем. Для них шлюб є способом досягти фінансового успіху. Але при цьому нумерологи схиляються до того, що в житті цих людей будеш лише один шлюб.

А тим, у кого випала 9 , доля підготувала період випробувань. Найчастіше для вибору правильного партнера їм треба багато часу. І головне, не прагнути вийти заміж або одружуватися рано. Але при цьому помилок все одно не уникнути, і нумерологи простежують не один шлюб.

Але яким би не виявилося ваше число, нумерологи нагадують, що навіть якщо за датою народження у вас не один шлюб, не варто думати, що нинішні відносини приречені і нічого не можна виправити. Цифри лише підказують, а долю свою будуємо ми самі.