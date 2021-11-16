Світло на 45%, газ та вода на 20-70%: ріст тарифів у новому році

У майбутньому році нас чекає чергове зростання вартості комунальних послуг. Платити більше доведеться практично за все – від світла та опалення до водопостачання й каналізації. Які ж комунальні послуги стануть більшості споживачів не по кишені та чи варто чекати допомоги від держави?





Про збільшення чисел в платіжках у 2022 році широкому загалу повідомив голова Союзу споживачів компослуг України Олег Попенко. Експерт прогнозує, що цінники на деякі послуги для населення зростуть до 70%. Що саме здорожчає та на скільки?

У 2022 році зростуть ціни на наступні комунальні послуги:

електроенергія – здорожчає на 20-45% для побутових споживачів, та на 50-70% для бізнесу;

опалення й гаряча вода – від 50 до 70% залежно від регіону;

водопостачання та каналізація – плюс 20-30%;

квартплата – виросте в ціні приблизно на 10%, не враховуючи капітальних ремонтів;

газ для споживачів – додасть в ціні від 15 до 20% (майже 9 грн за «куб»);

газ для теплокомуненерго – від 30 до 50% (максимум 8,5 грн за кубометр);

розподіл та доставка газу – близько 40-60% (від 4 до 5 грн).

Варто зазначити, що рішення про здорожчання послуг теплопостачання вже прийняте, проте поки що не набрало чинності.

У зв’язку з таким масштабним перерахунком цінників на основні комунальні послуги, українці ще більше, аніж раніше, потребуватимуть допомоги від держави. А грошей на субсидії потрібно буде в рази більше, ніж зараз.

Однак бюджет не бездонний. Враховуючи епідемічну ситуацію в країні та енергетичну кризу, держава просто не зможе надати субсидії всім, хто їх потребує. Тож борги за комуналку у побутових споживачів будуть лише зростати.

Що ж до бізнесу, то для багатьох підприємств підвищення тарифів може стати «ударом під дих». Адже періодичні локдауни, що не дають працювати на повну потужність, вже і так геть виснажили вітчизняний бізнес.