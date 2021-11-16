Свет на 45%, газ и вода на 20-70%: рост тарифов в новом году

В будущем году нас ждет очередной рост стоимости коммунальных услуг. Платить больше придется практически за все – от света и отопления до водоснабжения и канализации. Какие же коммунальные услуги станут большинству потребителей не по карману и стоит ли ждать помощи от государства?





Об утяжелении платежок в 2022 году широкой публике сообщил председатель Союза потребителей комуслуг Украины Олег Попенко. Эксперт прогнозирует, что ценники некоторых услуг для населения вырастут до 70%. Что именно подорожает и на сколько?

В 2022 году вырастут цены на следующие коммунальные услуги:

электроэнергия – подорожает на 20-45% для бытовых потребителей и на 50-70% для бизнеса;

отопление и горячая вода – от 50 до 70% в зависимости от региона;

водоснабжение и канализация – плюс 20-30%;

квартплата – вырастет в цене примерно на 10%, без учета капитальных ремонтов;

газ для потребителей – прибавит в цене от 15 до 20% (почти 9 грн за «куб»);

газ для теплокоммунэнерго – от 30 до 50% (максимум 8,5 грн. за кубометр);

распределение и доставка газа – около 40-60% (от 4 до 5 грн.).

Следует отметить, что решение о подорожании услуг теплоснабжения уже принято, однако пока не вступило в силу.

В связи с таким масштабным пересчетом ценников на основные коммунальные услуги, украинцы еще больше, чем раньше, будут нуждаться в помощи от государства. А денег на субсидии нужно будет в разы больше, чем сейчас.

Однако бюджет не бездонный. Учитывая эпидемическую ситуацию в стране и энергетический кризис, государство просто не сможет предоставить субсидии всем нуждающимся. Так что долги за коммуналку у бытовых потребителей будут только расти.

Что касается бизнеса, то для многих предприятий повышение тарифов может стать «ударом под дых». Ведь периодические локдауны, не дающие работать на полную мощность, уже и так истощили отечественный бизнес.