Українцям дозволили виходити на пенсію раніше: потрібно виконати дві умови

В Україні розширили перелік осіб, які можуть виходити на заслужений відпочинок достроково. Нові правила було впроваджено законом №2040-IX, який Президент Зеленський підписав 29 квітня. Про це українцям офіційно повідомив Пенсійний фонд України.





Як зазначили у державному відомстві вийти на пенсію раніше строку тепер зможуть громадяни, яким до пенсійного віку залишилося менш ніж 1,5 року. Та для цього вони повинні виконати дві умови:

мати повний страховий стаж;

бути звільненими із роботи в результаті ліквідації підприємства, скорочення, або профнепридатності, пов’язаної зі станом здоров’я.

Як зазначила міністр соцполітики України Марина Лазебна, людям передпенсійного віку вкрай складно знайти роботу. Адже працедавці зазвичай віддають перевагу молодшим кандидатам. Тож коли працівника звільняють приміром за рік до пенсії, він опиняється у безвихідному положенні. Саме з урахуванням інтересів цієї категорії громадян і було вирішено дещо змінити законодавчі акти.

У підписаному президентом законі передбачено ще одне важливе нововведення. А саме – запровадження щорічної індексації пенсійних виплат із 1 березня кожного року. Причому під час проведення такої індексації будуть враховувати лише один критерій – коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати в Україні.

Окрім того закон надає право на отримання дострокової пенсії батькам дітей, що хворіють рідкісними і важкими хворобами, та при цьому не мають групи інвалідності.

Нагадаємо, що під час війни українцям також нараховуватимуть пенсії за втрату годувальника. Причому йдеться не лише про батьків чи родичів, що загинули внаслідок бойових дій, а й про зниклих безвісті громадян. Пенсію за них можна оформити після подачі заяви на розшук до правоохоронних органів. Самі ж виплати почнуть нараховувати через місяць після внесення даних про зниклого до Єдиного держреєстру досудових розслідувань.