Кто будет платить по 20 и 30 гривен за кубометр газа в Украину

Недавно украинцев удивила новость о том, что голубое топливо может подорожать в 2-3 раза. Позже Юрий Витренко (действующий председатель правления НАК “Нефтегаз Украины”) объяснил, кто будет платить дороже. Также он рассказал, как не попасть в такую ​​финансовую ловушку.





Для граждан цена в 2021-2022 году останется неизменной на уровне 7,42 гривны / кубометр. Это касается физических лиц, использующих газ в бытовых целях (только тех, кто заключил договор с поставщиком).

Подписать контракт можно онлайн, в отделениях банков, на почте.

Бюджетные организации и другие потребители будут платить большую цену. Это связано с выбором “ненадежного поставщика”. Такие компании покупают “голубое топливо” дорого, часто занимаются перекупкой. Чтобы заработать на своей деятельности, газ продают конечному пользователю по заоблачной цене (20-30 гривен за 1 кубический метр в платежках). Дело в том, что такие юридические лица не выполняют свои обязательства. А расплачиваются за это, конечно, клиенты.

Также господин Витренко посоветовал уже сейчас украинцам обратить внимание в своих платежках на название компании поставщика, и перезаключить договор с более надежными предприятиями.

Сегодня цена от “Нефтегаз” в 2-3 раза меньше, чем у “сомнительных” компаний. Около 50 поставщиков топлива действуют в Украине на данный момент. Почти половина из них — сомнительные компании.

С приходом новой власти, пришли существенные изменения. Отныне украинцы могут самостоятельно выбирать себе поставщика, подписать с ним договор и пользоваться услугами. Специалисты уверяют, что это одна из лучших реформ за последние годы. Запуск рынка гарантирует честные конкурентные условия. А компании, чтобы получить больше клиентов, создают интересные предложения для потребителей.

Наименьшую стоимость предлагают следующие компании:

Нафтогаз;

Твой газсбыт (бренд сочетает несколько компаний);

Волиньенергозбыт.

И только Нефтегаз называют заочно “поставщиком последней надежды”. Именно здесь предлагают самую низкую цену в Украине.