Держава відпускає повідок: українцям обіцяють нові тарифи на газ вже з весни

Після завершення опалювального сезону українців чекають не найкращі часи. Влада припинить контролювати тарифи та штучно знижувати ціну на газ. Тож вже із 1 квітня, попри вимкнені батареї, платіжки стануть відчутно важчими.





Відсутність контролю над газовими тарифами спричинить також різке здорожчання гарячої води, яка, на відміну від опалення, необхідна українцям протягом усього року. І це ще не остання новина, що здивує нас навесні.

З 1 квітня 2022 року наберуть чинності наступні правила:

теплокомуненерго дозволять підвищити ціни на опалення та гарячу воду;

контроль за тарифами перейде до органів місцевої влади;

місцевих чиновників зобов’яжуть виділяти гроші з бюджету для забезпечення роботи ТКЕ, якщо вони відмовляться підвищувати тарифи;

всі газопостачальники повинні будуть розробити річні фіксовані тарифи;

українців примусово переведуть на річні ціни за газ.

Якою буде нова річна ціна на газ?

Згідно із принципом формування річного тарифу, ставка за кубометр «блакитного палива» може перевищити його реальну ціну навіть на 50%. До прикладу у 2020 році компанія «Нафтогаз» пропонувала своїм клієнтам річну ставку за 1 куб. метр газу на рівні 4,73 грн. Тоді як місячна ціна постачальника складала 3,24 грн. за куб.

Як працює річний тариф:

влітку газ вартує дорожче;

взимку споживач платить фіксовану ціну за ресурс, попри його сезонне здорожчання;

оплата здійснюється щомісяця рівними частинами, незалежно від сезону;

споживач самостійно обирає, скільки газу йому необхідно на рік, та бронює відповідну кількість.

Таким чином річний тариф є більш вигідним ніж місячний. Однак коли влада відпустить ціни на газ у вільний політ, нова річна ставка може шокувати українців. Якщо Кабмін таки зніме обмеження щодо максимальної вартості ресурсу, влітку заплатимо стільки ж, скільки зараз при увімкнених батареях.

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