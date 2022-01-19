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Українці можуть отримати ліки безкоштовно: запрацював новий чат-бот

20.01.2022
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Громадська організація «Ліки контроль» створила зручний чат-бот під назвою «Спитай у Гриця». Він доступний у Viber та Telegram. Про це повідомили автори робота.


Вони створювали бот з єдиною метою – допомогти пацієнтам, які отримують життєво необхідні медичні препарати за програмою «Доступні ліки». Бот допоможе дізнатися розташування найближчої аптеки, в якій можна отримати препарат.

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У чому користь чат-бота

Громадська організація розробила чат-бот з назвою «Спитай у Гриця», який допомагає дізнатися, де конкретно розташована найближча аптека, в якій можна отримати ліки за пільговою програмою «Доступні ліки». Бот створений так, щоб не лише допомогти з пошуком найближчої аптеки, а й розповісти, як стати учасником програми «Доступні ліки». Крім того, за допомогою бота можна дізнатися:

  • які препарати підпадають під державну програму;
  • кому доступна ця програма та як нею скористатися;
  • організувати домашню аптечку, бот буде нагадувати про терміни придатності препаратів, компонентів тощо.

Як каже заступник Голови Національної служби здоров’я України Тетяна Бойко, щороку перелік препаратів за програмою «Доступні ліки» розширюється. Також збільшується кількість пацієнтів, які мають право безкоштовно або з частковою доплатою отримати всі необхідні ліки. Це дозволяє захистити українців та гарантувати їм своєчасне та ефективне лікування за рахунок держави.

Сьогодні у програмі 354 препарати. Отримати на них рецепт можна у лікаря. До створення чат-бота українцям доводилося шукати інформацію про аптеки, де можна отримати ліки безкоштовно на сайті Національної служби здоров’я, що не зовсім зручно.

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20.01.2022
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