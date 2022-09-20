Верховна Рада розширила коло осіб, які можуть отримувати субсидію

Кабінет міністрів України прийняв рішення, яке дозволить ще більшій кількості українців отримати субсидію в опалювальний період. Оскільки багато громадян лишилися доходів, їм потрібно допомогти пережити найскладнішу за 30 років незалежності зиму.





Верховна Рада України оголосила список категорій осіб, які тепер зможуть подати документи на субсидії:

Громадяни які мають у власності декілька об’єктів нерухомості за умови, що отримали їх у спадок.

Нерухоме майно належить до складу домогосподарств, навіть якщо їх власники перебувають за кордоном під час дії воєнного стану.

Ті українці, що мають заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг, але якщо борг утворився під час війни (з.24.02.2022 р.).

При розрахунках розміру субсидії відтепер не будуть враховувати допомогу внутрішньопереміщеним особам. Якщо українці отримують допомогу по безробіттю, також мають право на державну компенсацію ЖКП. Виплати будуть нараховувати на банківський рахунок або на поштове відділення.

Як отримати субсидію 2022?

Подати заяву на субсидію можна на сайті ДіЯ. Заява подається протягом 30 хвилин, розглядається протягом 1 місяці. Надавати держава її може у наступних формах:

Кошти на придбання газу або побутового палива. Оплата послуг з постачання газу, тепла електроенергії та ін. Компенсація на оплату за управління багатоквартирним будинком. Комунальні послуги ОСББ.

Субсидія на придбання палива дається 1 раз на рік. Вона надається лише тим домогосподарствам, які не отримують теплову енергію через централізовані системи опалення або не користуються природним газом.

Раніше субсидію назначали лише за місцем реєстрації, та від початку повномасштабної війни її можуть отримувати усі ВПО за новим місцем проживання. Орендодавці також мають право на компенсацію від держави, якщо надали житло ВПО через соціальну програму «Прихисток».