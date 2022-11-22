Топ-5 вакансій з найбільшими зарплатами в Україні: якого спеціаліста оцінили у 300 тис. грн.

Протягом останніх кількох років ринок праці в Україні змінився до невпізаваності. Зріс ступінь автоматизації та цифровізації виробництва, вдосконалилися методики роботи. Внаслідок цього рботодавці почали вимагати від працівників вищої кваліфікації та додаткових професійних навичок. Причому за такі навички вони готові гідно платити.

Державна служба зайнятості України опублікувала топ-5 вакансій, які характеризуються не лише високими вимогами до кандидатів, але й найбільшими в країні зарплатами. Дані для створення цього рейтингу були взяті з Єдиного порталу вакансій.

До переліку найщедріше оплачуваних посад потрапили:

менеджер з тендерних продажів в інтернет-магазин профінструменту та витратних матеріалів, який має навики роботи з тендерними майданчиками, м. Київ, зарплатня – 305 000 грн;

медіабайєр, що розміщує та просуває рекламну продукцію на інфомайданчиках, м. Київ, зарплатня – 287 000 грн;

рієлтор в професійну команду агентів з продажу об’єктів нерухомості, м. Одеса, зарплатня – 240 000 грн;

зубний технік стоматологічної клініки, м. Львів, зарплатня – 140 000 грн;

ендоскопіст в центральну районну клінічну лікарню, Дніпропетровська обл., зарплатня – 125 000 грн.

Як бачимо, всі перелічені вакансій вимагають від працівників не лише освіти, а й певних вузькоспеціалізованих навиків та вмінь. На таку роботу зможуть потрапити лише претенденти, які мають чималий досвід у вказаній галузі та солідний багаж знань. Не дивно, що за все це працедавці готові платити від $4000 до майже $8000.

Нагадаємо, що за даними популярного кадрового порталу OLX Робота з початку війни в Україні значно змінився попит на працівників по регіонах. Це пов’язано з внутрішньою міграцією населення по території України. Найбільше варіантів для працевлаштування зараз можна знайти в західних та центральних областях України. Саме туди переїхало найбільше компаній з окупованих територій, та й безпекова ситуація там набагато краща, ніж в інших областях України.