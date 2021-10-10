Составлен ТОП лучших избранников по знаку зодиака

Найти идеального кандидата для создания семьи непросто. Каждая женщина имеет свои требования к избраннику. Однако прежде всего они ценят внимательность любимого, и умение делать приятные сюрпризы.





Астрологи определили, что больше всего нежности и заботы дарят своим половинкам мужчины, рожденные под созвездиями Рака, Льва и Козерога. Они уделяют избранницам все свободное время, окружая их любовью и заботой.

Рак

Мужчины этого знака стремятся создать крепкую семью, в которой будет царить уют и любовь. Они готовы на все, чтобы сделать любимую счастливой. Часто Раки не позволяют своим женам работать, полностью обеспечивая семью. Ведь для них нет ничего хуже, чем видеть любимую подавленной или уставшей. Поэтому если вы увидите ухоженную и счастливую женщину, можно не сомневаться, что ее мужем является именно Рак.

Лев

Львы – прирожденные лидеры. Тем не менее с любимой женщиной авторитарный стиль общения они не практикуют. Совсем наоборот, в любви они становятся больше похожими не в львов, а на ласковых котиков. Представители знака не жалеют времени и денег на свою вторую половинку, и способны сделать ее действительно счастливой. Семья Льва всегда будет под его надежной защитой и не узнает, что такое нужда.

Козерог

Амбициозные Козероги способны любой ценой достигать поставленной цели. Поэтому обеспечить любимую женщину материально такой мужчина точно сможет. Представители знака очень преданы своей работе, но никогда не забывают и о семье. Они ценят свою вторую половинку и не заставят ее грустить. Пусть у трудоголиков этого знака не всегда есть свободное время, но они делают все возможное, чтобы не огорчить любимую. Козероги постоянно дарят цветы и подарки. А как только появляется свободная минутка, со всех ног мчатся домой, чтобы провести как можно больше времени в кругу семьи.