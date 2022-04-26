Осталось 3 дня: Киевстар решил отключить популярную услугу

На днях крупнейший телеком-оператор Украины Киевстар сообщил об отключении одной из своих услуг. Опция, ранее бывшая бесплатной для всех абонентов, с 1 мая перестанет существовать. Об этом Киевстар сообщил на своем официальном сайте.





Итак из арсенала оператора навсегда исчезнет услуга «Юрист-онлайн». Основной причиной отключения в компании назвали неактуальность данного сервиса во время войны. Хотя в мирное время юридической помощью пользовалось немало абонентов.

От услуги в офисе оператора отказались не сразу. С 1 марта «Юрист-онлайн» заработала на бесплатной основе. Полностью эта функция исчезнет из меню оператора уже 1 мая.

Какие услуги Киевстар бесплатны?

За время войны в Украине каждый мобильный оператор проявил свою лояльность к абонентам и предложил по крайней мере одну бесплатную услугу. Не остался в стороне и Киевстар.

Прежде всего, оператор предоставил безлимитный доступ к телевидению Киевстар ТВ. Причем пользоваться им могут не только клиенты Киевстар, но и абоненты других мобильных операторов.

Бизнесмены и различные организации теперь могут без оплаты пользоваться сервисом электронного документооборота Star.Docs.

Важным шагом со стороны Киевстар стало создание особых условий для абонентов-медиков, которые находятся в особо опасных регионах Украины. Им предоставляется 300 минут для разговоров с абонентами вне сети Киевстар и месяц бесплатного интернета для всех, кто подключит эту услугу.

Самые старшие абоненты также получили бонусы от известного телеком-оператора. Дополнительные пакеты бесплатных услуг начислили всем клиентам, пользующимся тарифами «Интернет для родителей» и «Звонки для родителей». Правда, есть одно условие – таким абонентам должно быть 60 или более лет.

Напомним, что сейчас все украинцы могут пользоваться Национальным роумингом. При отсутствии покрытия своего оператора они могут вручную выбрать сеть одной из двух других сотовых компаний и общаться в этой сети по ценам своего обычного тарифного плана.