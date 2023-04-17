Жизнь резко изменится к лучшему: каким знакам зодиака повезет с 17 по 23 апреля

Сразу после Пасхи некоторым знакам зодиака начнет невероятно везти. Их ждут хорошие новости и позитивные изменения в жизни. В течение текущей недели, а именно с 17 по 23 апреля, астрологи предрекают удачу Тельцам, Стрельцам и Рыбам. У представителей этих знаков начнется новая жизнь, а все проблемы останутся в прошлом.

Телец

На этой неделе Тельцы ощутят невероятную легкость. Им все будет удаваться почти без труда, а проблемы решатся сами собой. Более того, некоторые важные дела, которые требовали немедленного вмешательства, вдруг потеряют свою актуальность. Благодаря этому Тельцы смогут потратить свое время и энергию на более интересные для них занятия.

Период с 17 по 23 апреля также станет очень благоприятным для знакомств и начала новых романтических отношений. Самые высокие шансы встретить свою половинку во вторник и воскресенье.

Стрелец

У Стрельцов впереди очень динамичная неделя, наполненная радостными событиями. Представители знака будут переполнены энергией. Им нужно только выбрать, куда ее направить, чтобы получить от этого наибольшую выгоду.

Самыми удачными днями для Стрельцов станут среда и четверг. В эти дни они будут очень эффективны и смогут претворить в жизнь даже те замыслы, которые фактически граничат с реальностью.

Рыбы

Рыбам в течение текущей недели обещают много знакомств, имеющих перспективу романтического продолжения. Для уроженцев знака, уже встретивших свою половинку, эти дни также пройдут вполне успешно. Они сблизятся со своим партнером и ощутимо повысят градус страсти в отношениях.

Важнейшие дела Рыбам советуют запланировать на понедельник-среду. В эти дни у них будет больше энергии и настойчивости для воплощения своих идей. И все же не нужно планировать слишком много, ведь переутомление еще никому не помогало достичь поставленной цели.