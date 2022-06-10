Кредити видавати не перестануть, але відсотки на них зростуть: в НБУ пояснили ситуацію

У Національному банку України вважають, що підвищення облікової ставки до 25% може негативно вплинути на обсяги кредитування населення. Однак кредити українцям видавати не перестануть, хоч вітчизняні банки цілком імовірно збільшать відсотки, щоб застрахувати себе від військові ризиків. Про це представники НБУ розповіли днями у своєму прес-релізі.





Нацбанк визнає, що різке підвищення облікової ставки аж на 15% шокувало багатьох учасників ринку. Проте це рішення було прийняте свідомо з метою збереження міжнародних резервів України, її макрофінансової стабільності, а також курсу валют.

Як зазначили в регуляторі, саме підвищення облікової ставки не так вже й сильно вплине на вартість кредитів. Адже розраховуючи її, банки перш за все орієнтуються на кошт фондування депозитів. Та кредитні ставки все одно зростуть, хоч і під впливом зовсім інших факторів.

Вже зараз у відсотки по гривневих кредитах включають додаткову кроту за так звані військові ризики. Згідно з даними Національного банку ставки на кредити з початку війни в Україні вже значно зросли. Якщо у січні поточного року середній відсоток становив 10,8% річних, то у квітні він піднявся до показника 13,7%.

Та попри все обсяги кредитування в останні три місяці росли без упину. Переважно кількість позичок в Україні збільшувалася за рахунок вигідних для населення державних програм, як то «Доступні кредити 5-7-9%». Адже ставки за такими кредитами є фіксованими та досить невисокими.

В НБУ заспокоїли українців, запевнивши їх, що про припинення кредитування населення і мови бути не може. Банки зараз будь що намагаються підтримати своїх клієнтів, багато з яких через війну опинилися у скрутній ситуації. Деяким своїм боржникам фінустанови йдуть на значні поступки, знижуючи ставки на кредити чи навіть реструктуризуючи заборгованості. Причому такі кроки зовсім не загрожують ліквідності самих банків, а навпаки – знижують їхні можливі втрати через дефолт позичальників.

Та й узагалі, кредитування – потужний інструмент, від якого залежить ефективність діяльності банку та глобальний ріст економіки. Тому воно просто зобов’язане розвиватися.