Samsung помилково використав у своїй рекламі iPhone

Ми всі робимо помилки. Не уникнув цього і співробітник Samsung. Він використовував зображення Apple iPhone для рекламної кампанії програми Samsung Members.





Флагмани Apple та Samsung у принципі не схожі один на одного. У айфонів є впізнаваний «чубчик», а у Galaxy – ні. Співробітника Samsung це проте не збентежило.

На банері, присвяченому додатку Samsung Members, зображений саме смартфон з чубчиком. Цей факт вже висміяли користувачі соцмереж. Їх потішило, що Android-програма демонструється на айфоні, і що взагалі можна було припуститися такої дурної помилки.

Як тільки в Samsung зрозуміли, що сталося, модератор розмістив повідомлення про те, що людина, відповідальна за зображення, припустилася помилки і що зображення буде відредаговано.