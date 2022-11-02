РосЗМІ заявили, що в Україні на озброєнні вже є ракети Tomahawk

Російська пропаганда почала розповсюджувати інформацію щодо появи у ЗСУ ракет Tomahawk. Саме цією зброєю на думку агресора Україна має намір завдавати удари по території Росії. Авіаудари будуть нанесені з літаків Су-24, але чи є така інформація реальною?

Експерти спростовують усі подібні новини, що надходять від російських ЗМІ, а звинувачення називають безпідставними.

Так, Пентагон має ракети морського та наземного базування, але програма розробки томагавків стоїть на місці. Річ у тім, що в американських інженерів на разі не має змоги інтегрувати крилаті ракети у бортові системи літаків Су-24.

Ракети Tomahawk мають широкий спектр. Вони можуть переносити ядерний, конвенціональний боєприпас, а також бути носієм касетних припасів. Додатково їх можна використовуватися для збору розвідданих та переносити на них корисний вантаж. Українці б не відмовилися від такої зброї, але технічно це зробити неможливо. Нині вони є на озброєні лише у США, Великобританії та Іспанії. Запуск ракет здійснюється з атомних підводних човнів та есмінців.

Тоді виникає наступне логічне питання: «Для чого росіяни розповсюджують такі чутки?». Відповідь проста та шокуюча: томагавками прикривають дружній вогонь (вогонь по собі).

Через дію санкцій РФ не має змогу встановлювати на ракети сучасні чіпи та інші компоненти. Їх заміняють процесорами із побутової техніки та іншим мотлохом. Звісно, точність та ефективність такої зброї падає в рази. У майбутньому буде безліч випадків, коли крилаті ракети, запущені з території РФ, не долітатимуть до України. Щоб приховати поразку, звинуватять Україну й не існуючі Tomahawk.

Практика показує, що громадяни РФ вірять у все, що говорять їх ЗМІ. Тому їм навіть пояснювати нічого не потрібно, що дуже зручно для російського режиму.