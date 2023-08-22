Xiaomi 13T Pro вже на підході: відома ціна, дизайн та характеристики флагмана

Xiaomi 13T Pro – це смартфон, який стане глобальною версією китайського Redmi K60 Ultra. Прем’єра новинки має відбутися на початку вересня 2023 року. А як щодо ціни та технічних характеристик ? Всі ці подробиці вже відомі завдяки інсайдерам з MySmartPrice, тому давайте познайомимося з пристроєм, не чекаючи офіційного анонсу.

Два кольори корпусу

Рендери Xiaomi 13T Pro показують два варіанти оформлення корпусу. Перший – чорний, із класичною скляною спинкою. Другий – блакитний, з оздобленням із веганської шкіри. Останній виглядає досить цікаво, але навряд чи буде практичним. Смартфони з екошкіри дуже швидко зношуються і втрачають свій зовнішній вигляд.

Ціна Xiaomi 13T Pro не порадує

Поки що достовірно відома лише вартість пристрою на Європейському ринку. Буде доступно дві версії:

Xiaomi 13T Pro (12 ГБ/512 ГБ) – 949 євро.

Xiaomi 13T Pro (16 ГБ/1 ТБ) – 999 євро.

Повідомляється, що компанія також готує дешеву версію із 8/128 ГБ пам’яті. Торік ціна такої конфігурації у 12T Pro стартувала із 750 євро.

А що за характеристиками?

Глобальний Xiaomi 13T Pro буде кращим за китайський Redmi K60 Ultra в частині камери. Якщо «китаєць» оснащений комбінацією об’єктивів 50+8+2 МП, глобальна версія отримає повноцінну потрійну камеру на 50+13+50 МП з телевиком. Набір датчиків теж змінять, у головній камері використовуватиметься Sony IMX707 замість IMX800, ультраширик отримає Omnivision OV13B, а зум-об’єктив зробили на основі сенсора Omnivision OV50D.

Інші характеристики смартфона включають 6.67-дюймовий 1.5К OLED екран із частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт, підтримкою форматів HDR10+ та Dolby Vision. Серцем пристрою буде чіп MediaTek Dimensity 9200+, який пропонує дійсно високу продуктивність, але версії з 24 ГБ ОЗУ, в якій доступний Redmi K60 Ultra, 13T Pro не планується.

Також новинка отримає акумулятор ємністю 5000 мАг із швидкою зарядкою на 120 Вт, стереодинаміки, підекранний сканер відбитків пальців, NFC, ІЧ-порт та повноцінний вологозахист IP68. Працюватиме апарат на актуальному Android 13 з оболонкою MIUI 14 прямо «з коробки»

Дата виходу Xiaomi 13T Pro

Офіційна прем’єра відбудеться 1 вересня у перший день виставки IFA 2023 у Берліні.