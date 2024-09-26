Вийшов годинник Redmi Watch 5 Lite на базі HyperOS

Компанія Xiaomi офіційно представила бюджетний смарт-годинник Redmi Watch 5 Lite з доволі прикольним дизайном і крутими характеристиками за дуже скромною ціною.

Redmi Watch 5 Lite отримав 1,96-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 410 x 502 пікселів, піковою яскравістю до 600 ніт, функцією Always-on Display і підтримкою понад 200 циферблатів. Девайс оснащений різними датчиками для здоров’я, включно з пульсометром, пульсоксиметром і функціями моніторингу стресу і сну. Також у годиннику є акселерометр і гіроскоп.

Працюють Redmi Watch 5 Lite на HyperOS. Також заявлена підтримка голосового помічника Amazon Alexa. Пристрій підключається до смартфона через Bluetooth 5.3 LE. Серед інших плюсів – GPS-модуль, вбудований мікрофон і динамік, понад 50 віджетів, функція управління камерою телефону, понад 160 спортивних режимів і вологозахист 5ATM.

Акумулятор ємністю 470 мАг забезпечує до 18 днів автономної роботи при звичайному використанні і 12 днів в інтенсивному режимі.

Новые часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite пока доступны только в Индии по цене 3999 индийских рупий (~2000 гривень)