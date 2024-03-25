realme GT Neo 6 SE засвітився на шпигунських фото до презентації

Поки бренд realme готується до анонсу нових пристроїв з лінійки GT Neo, в мережу витекли шпигунські знімки realme GT Neo 6 SE, які розкривають ключові елементи дизайну пристрою.

Як видно на фотографії, на задній панелі розташовані три кільця. Два, що виступають, відведені під основну камеру і телевик, а в третьому, ймовірно, розташований надширик і ліхтарик. На основі цього знімка дизайнери вже підготували рендери realme GT Neo 6 SE.

Раніше realme також підтвердила, що GT Neo 6 SE буде оснащений новітнім чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3 і отримає підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Офіційна дата виходу realme GT Neo 6 SE поки не розкривається.