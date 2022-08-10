В Європі почали забороняти продаж смартфонів OnePlus та OPPO

Протягом багатьох років патенти та ліцензії були у центрі серйозних суперечок між технологічними компаніями. Битва Sonos і Google – наочний приклад. Деякі функції динаміків Nest і Home порушували патенти Sonos, фірма подала до суду на Google через відсутність ліцензійних виплат, і повністю видалила відповідний функціонал зі своїх колонок. Так само китайські бренди Oppo і OnePlus тепер змушені вилучити свої телефони з продажу в Німеччині, оскільки програли суд про порушення патентів Nokia.





Патентна суперечка між Nokia та Oppo стосується технології 4G і триває вже кілька років. На початку липня окружний суд Мангейма виніс ухвалу на користь Nokia і зобов’язав обидві сторони досягти мирової угоди, інакше буде накладено заборону на продаж телефонів Oppo. Обидві компанії, мабуть, не змогли врегулювати це питання, внаслідок чого окружний суд Мюнхена 1 заборонив продаж смартфонів Oppo та OnePlus у країні з 5 серпня.

Представники Oppo заявляють, що проблема пов’язана з угодою про перехресне ліцензування технології LTE. Нібито Nokia вимагала необґрунтовано високої плати за продовження ліцензії та звернулася до суду вже через день після закінчення терміну дії угоди. Oppo видалила всі згадки про смартфони зі свого німецького веб-сайту. Сайт OnePlus продовжує працювати та відображає гаджети, але спроби їх придбати призводять до помилки 404.

Поки що невідомо, як компанії планують вирішити цей конфлікт. До того ж, судові розгляди не обмежуються лише Німеччиною, і в найгіршому варіанті розвитку подій аналогічна заборона може поширитися і на інші європейські країни.