Розкрито всі деталі про Samsung Galaxy S24

Авторитетний інформатор під псевдонімом TheGalox_ розкрив основні параметри Samsung Galaxy S24.

Апаратною основою Samsung Galaxy S24 стане чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 або Samsung Exynos 2400. Який саме, залежить від регіону. Охолодження SoC забезпечить потужна система, яка значно більша, ніж у Samsung Galaxy S23. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 8 ГБ, флеш-пам’яті – 256 або 512 ГБ. Ємність акумулятора – 4000 мА*год.

У смартфона 6,2-дюймовим Dynamic AMOLED 2X-екран з роздільною здатністю FHD+ і піковою яскравістю 2500 ніт. Ззаду камера з трьома модулями. Головний 50-мегапіксельний, також є 12-мегапіксельний ширик і 10-мегапіксельний телевік.

Samsung Galaxy S24 отримає просунуту систему штучного інтелекту, а також модем 5G UW. Працюватиме девайс під управлінням операційної системи Android 14 з інтерфейсом One UI 6.1. Ціна – від $799.