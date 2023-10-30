Розкрито остаточні характеристики камери Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra, флагманський смартфон на базі топового чіпсету Snapdragon 8 Gen 3, отримає основний блок із чотирма модулями. У смартфона буде головна камера, два телевика та ширік.

Характеристики такі:

Основний об’єктив із 200-мегапіксельним датчиком Samsung HP2SX.

10-мегапіксельний телеоб’єктив із сенсором Sony IMX754+ із 3-кратним оптичним зумом.

50-мегапіксельний телеоб’єктив із сенсором Sony UMX854 із 5-кратним оптичним зумом.

Ультраширококутний 12-мегапіксельний сенсор Sony IMX564.

Також девайс отримає лазерний коригувальник автофокусу. Прем’єра смартфона очікується у січні 2024 року разом із базовим Galaxy S24 та великим Galaxy S24 Plus. Усі три смартфони отримають підтримку супутникового зв’язку.