Розкрито остаточні характеристики камери Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra, флагманський смартфон на базі топового чіпсету Snapdragon 8 Gen 3, отримає основний блок із чотирма модулями. У смартфона буде головна камера, два телевика та ширік.
Характеристики такі:
- Основний об’єктив із 200-мегапіксельним датчиком Samsung HP2SX.
- 10-мегапіксельний телеоб’єктив із сенсором Sony IMX754+ із 3-кратним оптичним зумом.
- 50-мегапіксельний телеоб’єктив із сенсором Sony UMX854 із 5-кратним оптичним зумом.
- Ультраширококутний 12-мегапіксельний сенсор Sony IMX564.
Також девайс отримає лазерний коригувальник автофокусу. Прем’єра смартфона очікується у січні 2024 року разом із базовим Galaxy S24 та великим Galaxy S24 Plus. Усі три смартфони отримають підтримку супутникового зв’язку.
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